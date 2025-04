PORTI

Boom di turisti nei porti di Ischia e Procida nel periodo pasquale, nonostante il meteo non particolarmente favorevole. I dati degli arrivi sono raccolti dalle capitanerie di porto delle due isole che in questi giorni hanno vigilato sulla sicurezza della navigazione e portuale.

Da Procida arrivano dati positivi paragonati a quelli dello scorso anno: da martedì scorso a Pasquetta infatti, sono sbarcate oltre 14mila persone rispetto alle circa 12mila dello scorso anno; tra arrivi e partenze complessivamente nel porto commerciale di Marina Grande nel periodo pasquale sono transitate 25.676 persone.

Dati positivi anche per l’isola di Ischia

Dato positivo anche per Ischia dove si è registrato un incremento che sfiora il 50% dei passeggeri sbarcati negli approdi commerciali di Ischia Porto e Casamicciola Forio: ben 48.282 contro i 33.834 dell’analogo periodo pasquale del 2024 mentre è stato più contenuto l’incremento delle auto arrivate sull’isola verde, circa 800 in più rispetto all’anno scorso.

In totale nei porti ischitani nel periodo pasquale di quest’anno sono transitate oltre 91 mila persone, un dato molto favorevole confermato anche da Luca D’Ambra, presidente di Federalberghi Ischia: “Anche se la percentuale di occupazione delle nostre strutture è stata del 50% circa possiamo giudicare positivamente questa Pasqua anche in relazione al riposizionamento in termini di categoria degli hotel ischitani che oggi offrono servizi migliori ma hanno tariffe diverse rispetto al passato”.

Il ritorno dei turisti stranieri

Per Ischia quella 2025 è stata la Pasqua del ritorno dei turisti stranieri: l’isola verde è divenuta meta primaverile di viaggiatori in arrivo dagli Usa, Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera, Spagna e Turchia; molti di questi sono giovani che, oltre alle tradizionali attrazioni, hanno avuto l’imbarazzo della scelta per i moltissimi eventi organizzati per il pubblico giovanile, in diversi degli angoli più suggestivi di Ischia.

