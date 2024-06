PORTI

Porti, secondo un’ indagine svolta dalla Banca d’Italia sui trasporti internazionali di merci relativa al 2023, “l’incidenza dei costi di trasporto sul valore delle merci esportate e importate dall’Italia è significativamente diminuita, rispettivamente al 2,5 e 3,7 per cento, i valori più bassi dall’inizio del millennio”.

“I costi del trasporto si sono ridotti in quasi tutti i comparti, riflettendo la debolezza della domanda – e quindi dei volumi movimentati − in un contesto di offerta di carico abbondante, soprattutto nel settore marittimo; vi ha contributo anche la flessione dei prezzi del carburante. Nella maggior parte dei settori i noli sono tornati ai livelli precedenti alla pandemia”- spiega l’analisi.

La crisi del Mar Rosso e la crisi del trasporto merci

L’indagine della Banca d’Italia spiega come gli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso abbiano provocato tra novembre 2023 e gennaio dell’anno in corso un forte rialzo nelle tariffe navali container, parzialmente rientrato nel trimestre successivo.

“L’aggravio di spesa per le importazioni italiane dovrebbe verosimilmente risultare limitato”- prosegue la Banca d’Italia.

Porti, la riduzione dei noli

Lo studio aggiunge anche che :”La riduzione dei noli è stata la principale determinante della flessione (quasi esclusivamente concentrata nel comparto navale) del disavanzo dei trasporti mercantili nella bilancia dei pagamenti dell’Italia (sceso a -9,9 miliardi di euro1 , dal massimo storico di -14,0 toccato nel 2022). Vi ha contribuito in parte anche l’aumento della quota di mercato dei vettori italiani nel settore marittimo”.

Rincaro dei noli e la variabilità geografica

“Nel 2023 i costi medi a tonnellata del trasporto ferroviario sono nel complesso lievemente calati all’esportazione e aumentati all’importazione. A fronte di questi andamenti medi, vi è stata ampia variabilità a livello geografico: i noli sono rincarati, soprattutto per i flussi in entrata, nelle tratte con l’Europa orientale, i Balcani e − in particolare − la Russia e i paesi baltici; di converso, sono diminuiti o hanno registrato una dinamica più debole nelle tratte con i restanti paesi dell’Unione europea, beneficiando del minor costo della trazione stradale di appoggio a tale modalità di trasporto. In termini reali i costi medi ferroviari all’importazione sono risaliti, a fronte della sostanziale stabilità di quelli all’esportazione”- sottolinea lo studio della Banca d’Italia.

“Distinguendo tra le due tipologie di carico (container e bulk), i noli sono diminuiti nel settore container, in particolare all’esportazione, mentre in quello bulk sono risultati in aumento risentendo anche di una ripartizione geografica maggiormente orientata verso i paesi non-UE”, si legge nello studio. “Nel 2023 i costi medi del trasporto aereo hanno registrato una riduzione marcata, di circa il 30 per cento, che li ha riportati su livelli prossimi a quelli precedenti la pandemia, soprattutto dal lato delle esportazioni. Tutte le aree geografiche sono state interessate dal fenomeno, sia pure con intensità diversa a seconda della domanda di carico, che è stata comunque generalmente debole; i cali più forti hanno riguardato i paesi asiatici e americani. In termini reali i costi medi hanno raggiunto livelli inferiori alla media degli ultimi venti anni”.