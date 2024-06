CROCIERE

MSC World Europa è la prima nave da crociera alimentata a GNL (gas naturale liquefatto) della flotta MSC Crociere. Ecco le caratteristiche che rendono l’imbarcazione green.

L’obiettivo, per tutte le 22 navi della flotta MSC è quello di raggiungere emissioni co2 zero entro il 2050.

Le caratteristiche della MSC World Europa

Grazie ai motori dual fuel, le emissioni di zolfo della MSC World Europe sono abbattute e sono pari quasi a zero. Lunga 333 metri e con quasi 3mila cabine ed una capienza di 7mila passeggeri, si tratta di una delle navi più grandi e della prima nave al mondo per performance di questo tipo. Le eliche sono a 5 pale con 7 propulsori laterali (4 a prua e 3 a poppa) e hanno dei profili studiati per ridurre il rumore subacqueo e l’impatto ambientale nel rispetto della vita marina.

Cartografia elettronica

La nave dispone di sistemi all’avanguardia di cartografia elettronica e l’attenzione al risparmio energetico avviene anche grazie anche alla regolamentazione delle temperature ad esigenza. In ogni stanza infatti l’aria climatizzata rallenta dove non serve, regolando la temperatura in base alle necessità effettive ed eliminando la produzione costante di energia presente sulle vecchie navi.

L’elettrificazione per MSC World Europa

Il GNL come combustibile per uso marittimo è considerato ormai importante per la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e gas a effetto serra nel settore dei trasporti via mare.

Il GNL usato dalla nave MSC World Europa è di natura fossile, un carburante considerato di transizione, in attesa di carburante di origine Bio (Metano CH4) dalla reperibilità ancora difficile ma che sarà in grado di abbattere ancora di più le emissioni.

Per quanto riguarda l’elettrificazione, il 71% della flotta è inoltre già equipaggiata per lo shore power (alimentazione elettrica da banchina) laddove porti e infrastrutture sono adeguati all’uso.

Il sistema di purificazione delle acque reflue e la gestione dei rifiuti

La MSC World Europa è anche la prima nave dotata di un sistema di trattamento e purificazione delle acque reflue: con un sistema a 5 tanche, l’acqua di mare è dunque dissalata e usata nelle cabine. Il processo avviene attraverso una struttura sofisticata di filtri di varie dimensioni. La stessa acqua è poi anche usata per produrre birra alla spina disponibile a bordo. Cinque generatori di corrente producono poi 15 megawatt di corrente ciascuno.

Nella Garbage room avviene lo smaltimento di 20 metri cubi di rifiuti ogni giorno. La stanza dispone di compattatrice per l’alluminio fino alla pressa per cartone e per la spazzatura secca. Avviene anche il riciclaggio di rifiuti radioattivi o pericolosi, come quelli provenienti dall’ospedale di bordo.

MSC World Europa è stata varata nel dicembre 2021 e ha completato le sue prime prove in mare utilizzando GNL nell’Atlantico nel giugno 2022. La nave Si tratta della prima nave di classe World di MSC e sarà affiancata dalle navi gemelle: MSC World America(2025) , MSC World Asia(2026), tutte a gas naturale liquefatto.

La nave è posizionata nel Mediterraneo da giugno ad ottobre e offre i seguenti itinerari: partenza estiva da Genova, Napoli e Messina o da Palermo e Civitavecchia (Roma) quest’inverno. La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.