Per la Pasqua 2025 e le tanto attese vacanze di primavera, Grimaldi Lines Tour Operator propone molte scelte nel Mar Mediterraneo, meta perfetta per il mese di aprile, quando le giornate si allungano e le temperature sono particolarmente piacevoli.

I collegamenti marittimi regolari operati dalla Compagnia di Navigazione Grimaldi Lines offrono traversate con la possibilità di portare la propria auto, moto o anche il camper con sé. Inoltre, hotel, residence, villaggi e agriturismi sono selezionati con la massima attenzione al rapporto qualità/prezzo.

Le mete Grimaldi per la Pasqua 2025

Le mete Grimaldi protagoniste per Pasqua 2025 riguardano: Palermo, Marsala, Napoli. Presente anche la Sardegna, per chi preferisce provare il primo sole che annuncia l’estate: ad Alghero infatti la paella è buona come quella catalana e le spiagge sono tra le più famose dell’isola. E ancora Selinunte, potente colonia della Magna Grecia, la cui grande acropoli con i suoi templi è ancora visibile nel parco

archeologico.

Le mete internazionali

Non mancano le mete internazionali, tra cui l’isola di Corfù dove ad aprile è già possibile organizzare un tour in barca nella baia di Paleokastritsa, famosa per le grotte e le insenature, e assaggiare la moussaka nelle taverne sulla spiaggia. C’è infine la Pasqua in Spagna, con la collaudata formula dell’hotel on board a Barcellona e l’animazione per adulti e bambini a cura di Samarcanda.

Ponte del 2 giugno: una sorpresa in ballo

Per il ponte del 2 giugno, invece, la proposta è ballare verso Barcellona, con l’omonimo evento organizzato dai volti televisivi di Ballando con le stelle Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Dal 31 maggio al 3 giugno infatti la Cruise Roma verrà trasformata in una vera pista da ballo, con corsi e competizioni di tango, balli caraibici, danze coreografiche, west coast swing e altre discipline, con la guida di ballerini e maestri professionisti.

Tutte le proposte sono pubblicate sul sito www.grimaldi-touroperator.com, da cui è anche possibile effettuare la prenotazione e dove potrete trovare la descrizione completa di cosa includono i pacchetti viaggio.

I prezzi dei viaggi Grimaldi per Pasqua 2025

Pasqua a Palermo (18- 22 aprile): i prezzi partono da 329 euro a persona

Pasqua a Napoli ( 19- 22 aprile) i prezzi partono da 239 euro a persona

Pasqua a Marsala ( 18- 22 aprile): i prezzi partono da 569 euro a persona

Pasqua ad Alghero (19 -23 aprile): i prezzi partono da 570 euro complessivi per 2 adulti e 2 bambini fino ad 11 anni

Pasqua a Selinunte (18 -22 aprile): i prezzi partono da 339 euro a persona

Pasqua in Grecia (17 -22 aprile): i prezzi partono da 585 euro a persona

