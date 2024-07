MOBILITÀ

Firmato il decreto per la ristrutturazione delle aree di servizio e sosta in autostrada. Il decreto ristrutturazione aree di servizio e sosta in autostrada è firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il decreto prevede un piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio e di sosta presenti sulle autostrade.

La firma del decreto per la ristrutturazione delle aree di servizio e di sosta in autostrada consentirà di adeguare progressivamente il livello di servizio all’utenza attraverso una strategia coordinata che contempla una migliore qualità del servizio, prezzi congrui, allestimento di aree attrezzate e l’applicazione di misure improntate alla sostenibilità ecologica. L’obiettivo è quello di avviare un importante piano di riqualificazione rendendo la sosta sempre più attrattiva per gli utenti.

Nuovo aree di servizio e sosta autostrada

Il decreto per la ristrutturazione delle aree di servizio e di sosta in autostrada riguarda complessivamente 463 aree di servizio, di cui 423 presenti sulle autostrade in concessione e 40 aree sulla rete autostradale in gestione Anas. Questa iniziativa mira a:

Migliorare la qualità del servizio : le aree di servizio e di sosta in autostrada rinnovate per offrire un’esperienza superiore agli automobilisti. Ciò include la modernizzazione delle strutture, l’aggiornamento delle attrezzature e l’ampliamento dei servizi offerti.

: le aree di servizio e di sosta in autostrada rinnovate per offrire un’esperienza superiore agli automobilisti. Ciò include la modernizzazione delle strutture, l’aggiornamento delle attrezzature e l’ampliamento dei servizi offerti. Prezzi congrui : politiche di prezzo nelle aree di servizio e di sosta in autostrada che garantiscano un equilibrio tra qualità e costo, assicurando che gli utenti possano usufruire di servizi di alto livello a tariffe ragionevoli.

: politiche di prezzo nelle aree di servizio e di sosta in autostrada che garantiscano un equilibrio tra qualità e costo, assicurando che gli utenti possano usufruire di servizi di alto livello a tariffe ragionevoli. Aree attrezzate : le aree di servizio e sosta in autostrada verranno dotate di infrastrutture moderne. Aree giochi per bambini, spazi verdi, punti di ristoro migliorati e strutture per il riposo dei viaggiatori.

: le aree di servizio e sosta in autostrada verranno dotate di infrastrutture moderne. Aree giochi per bambini, spazi verdi, punti di ristoro migliorati e strutture per il riposo dei viaggiatori. Sostenibilità ecologica: misure per ridurre l’impatto ambientale autostrada. Installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, l’uso di materiali ecologici e la gestione efficiente dei rifiuti.

Cosa prevede il decreto ristrutturazione

Il decreto per la ristrutturazione delle aree di servizio e di sosta in autostrada porterò numerosi vantaggi per gli utenti delle autostrade italiane:

Confort e sicurezza : le aree di servizio modernizzate offriranno un ambiente più confortevole e sicuro per le pause durante i viaggi.

: le aree di servizio modernizzate offriranno un ambiente più confortevole e sicuro per le pause durante i viaggi. Accessibilità : le nuove strutture saranno progettate per essere accessibili a tutti, inclusi utenti con disabilità, famiglie con bambini e anziani.

: le nuove strutture saranno progettate per essere accessibili a tutti, inclusi utenti con disabilità, famiglie con bambini e anziani. Esperienza di sosta migliorata: con servizi ampliati e migliorati, gli utenti potranno godere di pause più piacevoli e rilassanti durante i loro viaggi.

Il decreto per la ristrutturazione delle aree di servizio in autostrada interessa 463 aree di servizio. Punta a offrire una qualità del servizio superiore, prezzi equi, infrastrutture moderne e sostenibilità ecologica. Renderà le soste durante i viaggi in autostrada un’esperienza più piacevole e sicura per tutti i viaggiatori.

