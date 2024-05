NAVE

Nasce a Venezia l’Accademia della logistica e del mare. Il polo tecnologico e formativo dedicato alla logistica è frutto della collaborazione tra l’Istituto Tecnico Superiore Marco Polo Academy, Vemars e CFLI.

Gli spazi che ospitano l’Istituto Tecnico Superiore Marco Polo saranno trasformati in un hub tecnologico unico in Italia, pensato per la formazione degli studenti e dei professionisti della LOGISTICA.

Il progetto è stato presentato da Damaso Zanardo presidente ITS Marco Polo Academy, Elena Donazzan assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Veneto, Fulvio Lino Di Blasio presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e l’ammiraglio Filippo Marini comandante del Porto di Venezia e direttore marittimo del Veneto.

La nuova accademia logistica a Venezia

Laboratori e centri di simulazione

“Il nuovo progetto dell’Accademia della logistica e del Mare – afferma Damaso Zanardo- prevede la realizzazione di nuovi laboratori e centri di simulazione con tecnologie avanzate e di ultima generazione. Gli studenti avranno la possibilità di esercitarsi con simulatori immersivi di conduzione navale, ferroviaria e di gru portuali”.

Zanardo spiega come l’87 % di chi frequenta un biennio di alta formazione post diploma in uno degli ITS trova un posto di lavoro prima della fine del corso. “Nel nostro specifico caso, al 95% collochiamo gli studenti nel mondo del lavoro in coincidenza con il ritiro del loro diploma” conclude Zanardo.

Venezia Capitale dell’economia del mare

“L’obiettivo dell’Accademia del Mare e della LOGISTICA è far tornare Venezia la capitale dell’economia del mare, soprattutto nell’ambito della formazione – dichiara Elena Donazzan, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro. – Con questa Accademia abbiamo l’ambizione di diventare il punto di riferimento per l’alta formazione di tutte le diverse professioni che fanno parte dell’economia blu marittima”.

Accademia Venezia: come funziona il simulatore di navigazione

Il simulatore di navigazione ricrea l’approdo ai principali porti mondiali. La struttura comprende multiple navi interattive controllate da una postazione istruttore ubicata all’esterno della nave principale.

Dalla postazione si può controllare lo svolgimento degli esercizi delle diverse navi per il debriefing degli esercizi collegata direttamente alla rete del sistema. La plancia principale dispone di una visibilità esterna, dal conning point, di circa 300 gradi.

Il simulatore di gru permetterà di addestrare gli studenti all’uso delle gru da banchina STS (Ship-to-Shore), dei reach stacker e gru mobili portuali. Il sistema integra tecnologie d’avanguardia con una piattaforma mobile e un display con vista a 6 schermi, fornendo un elevato livello di realismo. In questo modo si simulano accelerazioni, vibrazioni movimenti e gli slittamenti, aiutando quindi non solo l’addestramento all’utilizzo, ma anche a migliorare la consapevolezza dei rischi.

Il simulatore ferroviario

Sarà possibile visualizzare e lavorare su diverse opzioni di layout e configurazione per ricreare specifiche situazioni. Il simulatore di condotta dei treni offre agli studenti l’opportunità di familiarizzare con gli equipaggiamenti della cabina di guida e i sistemi di diagnostica e con il segnalamento sulla linea; imparare a guidare i treni in differenti condizioni metereologiche di visibilità e aderenza, includendo anche situazioni anomale e di emergenza e familiarizzare con l’impianto elettrico e pneumatico del treno.

Il simulatore ferroviario offre una gestione altamente sofisticata dell’intero treno e del segnalamento di linea, consentendo all’istruttore di preparare infiniti scenari, simulando situazioni inusuali o di emergenza. Ciò rappresenta un aspetto estremamente innovativo delle modalità di formazione, aiutando ad immergere gli studenti in situazioni altrimenti non replicabili nell’esperienza formativa.