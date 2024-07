Infrastrutture

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs, ha consegnato per la regione Puglia lo stralcio 1 del primo Lotto dell’Itinerario Maglie-Santa Maria di Leuca lungo la strada statale 275 di Santa Maria di Leuca.

La consegna dei lavori è avvenuta alla presenza del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del Ministro per gli Affari europei, il Sud e le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del Sindaco del Comune di Maglie Ernesto Toma, del Prefetto di Lecce Luca Rotondi, dell’Amministratore Delegato di Anas Aldo Isi e del Commissario Straordinario di Governo e Responsabile Struttura Territoriale Puglia di Anas Vincenzo Marzi.

“L’intervento fortemente atteso dal territorio – ha dichiarato il Commissario Straordinario di Governo Vincenzo Marzi – è finalizzato a migliorare la sicurezza e i servizi della statale 275 Maglie-Leuca nei territori da Melpignano a Miggiano. Sono Commissario dall’agosto del 2021 e sin da subito, grazie allo sforzo di tutti gli attori coinvolti e alla disponibilità del territorio, siamo riusciti a riavviare l’iter procedurale che viveva un momento di stasi”.

Ecco il dettaglio dell’ intervento di Anas in Puglia

L’intervento Anas è diviso in due lotti. A sua volta il primo lotto è stato suddiviso in tre stralci funzionali:

Il 1° stralcio, in consegna oggi, si estende dal km 0 al km 10,5 circa (da Melpignano a Scorrano) per un importo complessivo di quasi 178 milioni. Il 1° stralcio attraversa i territori della provincia di Lecce e interessa 4 comuni (Melpignano, Maglie, Muro Leccese e Scorrano)

Il 2° stralcio parte dal km 10,5 circa e arriva al km 18,140 (da Botrugno a Surano), per un importo complessivo dell’appalto di circa 82 milioni di euro

Il 3° stralcio va dal km 18,140 al km 23,3 circa (da Surano alla zona industriale Tricase-Specchia-Miggiano) per un importo complessivo dell’appalto di quasi 57 milioni di euro

Gli investimenti Anas in Puglia

La consegna dei lavori della Maglie-Leuca è stata anche l’occasione per parlare dell’impegno di Anas nella regione Puglia, tra le destinazioni turistiche più richieste e dunque tra le più interessate dai flussi di traffico locale e non.

L’Amministratore Delegato Aldo Isi ha dichiarato: “Anas in Puglia gestisce 1.493 km di strade e siamo impegnati in maniera significativa sia sul fronte della realizzazione di nuove opere sia su quello degli interventi di manutenzione programmata della rete per un totale di 3,98 miliardi di euro di investimenti, di cui 3,66 miliardi per nuove opere e oltre 315 milioni per interventi di manutenzione programmata delle infrastrutture esistenti”.