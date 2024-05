MOBILITÀ

BMW M4 CS è una sportiva pura, di razza, che nasce grazie all’esperienza che il Marchio tedesco ha maturato nel mondo delle competizioni.

Una vera supercar con le sembianze di un coupé. La nuova BMW M4 CS è spinta da un sei cilindri in linea abbinato a una trasmissione M Steptronic ad otto rapporti e alla trazione integrale.

La CS è in grado di raggiungere una velocità massima di 302 km/h per uno 0 – 100 km/h in 3,4 secondi e uno 0 – 200 km/h in 11,1 secondi.

Nei test sul circuito Nordschleife del Nürburgring, pista che rappresenta da anni il punto di riferimento definitivo per tutte le auto sportive, ha dimostrato tutta la sua velocità.

Ha registrato un tempo ufficiale e verificato di 7 minuti e 21,989 secondi per il giro completo di 20,832 chilometri (12,943 miglia).

BMW M4 CS: dotazione ed equipaggiamento

Al fine di rendere la sportiva tedesca ancora più veloce, la CS è dotata di ammortizzatori a controllo elettronico, sterzo elettromeccanico M Servotronic con rapporto variabile e sistema frenante integrato.

Di serie anche:

Comfort Access

sistema di allarme

climatizzatore automatico bizona

Park Distance Control

Parking Assistant

Front Collision Warning

Lane Departure Warning

Speed ​​Limit Info, ossia il sistema in grado di mostrare i limiti di velocità, i divieti di sorpasso, le rotonde e tutto ciò che il sistema di navigazione individua lungo il probabile itinerario.

Per l’impianto audio, la Casa dell’Elica si è rivolta all’Harman Kardon, specialista che ha messo a punto un raffinato sistema Surround con Sound System.

A contribuire alla stabilità della nuova M4 CS ci sono i cerchi in lega leggera M forgiati, con esclusivo design a raggi a V, in bronzo dorato opaco o nero opaco.

Gli pneumatici da 19 pollici all’anteriore e da 20 al posteriore (275/35 ZR19 – 285/30 ZR20), assicurano un eccezionale tenuta in curva, un’elevata stabilità nei cambi di direzione e un grip eccellente in frenata.

L’abitacolo è curato nei minimi dettagli, l’indole sportiva della vettura è sottolineata dalla presenza di materiali di alta qualità.

Di serie il volante M in Alcantara, con design a tre razze e fondo piatto, i paddle del cambio in CFRP che danno un ulteriore tocco racing e i sedili avvolgenti M elettrici e riscaldati, dotati di poggiatesta integrati.

Questi ultimi sono rivestiti in pelle Merino, disponibili con una combinazione di colori nero/rosso e impreziositi da cuciture a contrasto.

Sulla consolle centrale è riportata la scritta, in rosso, “”, mentre sul battitacco è quella “M4 CS”.