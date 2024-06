MOBILITÀ

Strade chiuse a San Lazzaro di Savena (Bologna) e a Ferrara per l’ultima tappa di Mille Miglia 2024 sabato 15 giugno. La partenza della storica gara è prevista per le 6.15 da Bologna Fiere con arrivo a Brescia alle ore 13.30. Alle 18.30 ci sarà poi la premiazione ufficiale.

Una volta uscite dal capoluogo emiliano, le auto attraverseranno i comuni di Dozza, Sant’Anna, Osteria e Cadriano per poi arrivare a Ferrara.

Strade chiuse a San Lazzaro di Savena venerdì 14 giugno

Strade chiuse e divieto di sosta venerdì 14 giugno per la gara Mille Miglia 2024 a San Lazzaro di Savena (Bologna) dalle 18.00 alle 22.30: area del parcheggio in via Kennedy e prospiciente la piscina comunale (punto di arrivo della corsa cronometrata).

Dalle ore ore 19.00 alle ore 22.30 chiusura del tratto di via San Lazzaro compreso tra via della Repubblica e via Roma/piazza Bracci, ad eccezione dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e dei veicoli partecipanti alla manifestazione.

Via Roma (tratto compreso tra via Milano e via San Lazzaro), ad eccezione dei residenti, degli accedenti alle proprietà private sulla via Roma, dei taxi, degli autoveicoli al servizio di persone invalide con limitata o impedita capacità motoria.

Strade chiuse e modifiche al traffico a Ferrara sabato 15 giugno

Ecco le strade chiuse e i divieti di sosta a Ferrara nella giornata di sabato 15 giugno dalle ore 05.00 e fino al termine della manifestazione:

Piazza Trento Trieste, Piazza Cattedrale, Piazza Savonarola, Corso Martiri della Libertà, Corso Porta Reno, Largo Castello, area Taxi nel tratto da Via Borgo dei Leoni all’area Taxi esistente e contestuale sospensione dell’area di carico e scarico, Viale Cavour tratto da via Spadari a Largo Castello (divieto di circolazione nella corsia pari direzione), Corso Giovecca lato numeri pari (tratto da Via Palestro a Via Montebello-divieto fermata dalle ore 00,00 fino a termine manifestazione),Via Montebello, Via Cortile, Via Palestro intersezione c.so Giovecca (direzione obbligatoria a destra dalle ore 05.00 a termine manifestazione) ,Via Frescobaldi intersezione c.so Giovecca, Via Terranuova intersezione c.so Giovecca (direzione consentita a destra e sinistra), Via Cortile: inversione del senso unico di marcia esistente dalle ore 05.00 a termine manifestazione.

Sono possibili anche deviazioni nelle linee del trasporto pubblico.