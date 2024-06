SCIOPERI

Poiché lo sciopero avverrà in una giornata festiva, non saranno previste fasce di garanzia

Sciopero treni e ritardi nei giorni 16 e 17 giugno. Il personale di bordo di Trenord infatti incrocerà le braccia per 23 ore, dalle 3:00 di domenica 16 giugno fino alle 2:00 di lunedì 17 giugno.

Lo sciopero è proclamato dai sindacati Osr Uilt-Uil e Orsa Ferrovie e coinvolgerà i servizi regionali, suburbani, aeroportuali e di lunga percorrenza di Trenord.

Previsti disagi e cancellazioni dei treni, con notevoli conseguenze negative in particolar modo per i pendolari.

Poiché lo sciopero avverrà in una giornata festiva, non saranno previste fasce di garanzia.

Le motivazioni dello sciopero Trenord

Le motivazioni dello sciopero Trenord sono legate al rinnovo dei contratti collettivi e aziendali.

I sindacalisti spiegano: “Nell’ambito del settore del trasporto delle persone e delle merci sono in corso i rinnovi dei contratti collettivi e dei relativi aziendali: di conseguenza, i lavoratori del settore seguono con particolare attenzione l’andamento degli stessi. In tale contesto, particolare ulteriore motivo di apprensione è la condotta di questo dicastero in occasione di scioperi proclamati legittimamente all’interno dei precetti della legge 146/90”.

“Considerando che lo sciopero è uno strumento a disposizione dei lavoratori, che dà la legittimità agli stessi di esprimere democraticamente e in maniera organizzata il proprio punto di vista, oltre che un mezzo di difesa nei confronti della parte datoriale, le predette ordinanze vengono recepite come uno schieramento dell’istituzione al fianco delle parti datoriali”- concludono i sindacalisti riguardo lo sciopero.

Potrebbe interessarti anche: Targa di prova: una nuova circolare del Ministero dell’Interno

Autobus sostitutivi per l’aeroporto

Trenord assicura autobus sostitutivi per i collegamenti aeroportuali nel caso di cancellazione dei treni. Per il Malpensa Express, gli autobus partiranno da via Paleocapa 1 a Milano Cadorna senza fermate intermedie, e per il collegamento S50 Stabio – Malpensa Aeroporto saranno attivati bus sostitutivi tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Come chiedere il rimborso

In caso di cancellazione o ritardo superiore alle due ore è possibile chiedere il rimborso sul sito di Trenord compilando un form online oppure raggiungendo telefonicamente il call center per l’assistenza clienti, disponibile al numero: 02 7249 4949 e attivo tutti i giorni dalle 06.00 del mattino alle 00.00 di notte.