Infrastrutture

Autostrade per l’Italia sta completando l’installazione di uno dei primi impianti fotovoltaici al mondo montati su barriere fonoassorbenti autostradali.

Il progetto è in corso di completamento sulla A1 Milano Napoli, a sud di Roma, all’altezza dello svincolo di Valmontone.

La configurazione ottimizza le prestazioni acustiche con la produzione di energia rinnovabile.

L’energia generata dal nuovo impianto sarà in grado di soddisfare il fabbisogno del casello di Valmontone grazie alla produzione di circa 80MWh all’anno.

Il volume corrisponde al consumo di oltre 20 famiglie e a una riduzione di CO2 di circa 600 tonnellate durante la vita utile dell’impianto.

Dal punto di vista acustico, il piano rientra nel più ampio programma di rinnovamento delle barriere fonoassorbenti della rete di ASPI. L’obiettivo è estendere questa sperimentazione anche ad altre tratte della rete autostradale.

I dettagli del progetto di Autostrade per l’Italia

Il progetto prevede:

l’installazione di 2500m di barriere in direzione nord e 1500m in direzione sud, per oltre 20.000mq di superficie

di 2500m di barriere in direzione nord e 1500m in direzione sud, per oltre 20.000mq di superficie 432 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 140Wp, suddivisi in 72 stringhe, per la produzione di energia rinnovabile

I componenti dell’impianto fotovoltaico sono integrati su barriere fonoassorbenti che si sviluppano per circa 300m, appositamente progettate allo scopo, ad un’altezza tra 3,0m e 9,5m dal piano della carreggiata.

Una configurazione che consente il massimo grado di irraggiamento, con un’inclinazione di 33° con esposizione a sud, sempre mantenendo un livello massimo di sicurezza per gli utenti.

L’impianto fotovoltaico è stato realizzato da Autostrade per l’Italia in collaborazione con Elgea, società del Gruppo impegnata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

I 3.000km della rete autostradale in concessione rappresentano il più grande laboratorio “a cielo aperto d’Europa”.

Un grande polo unitario e coordinato per l’innovazione tecnologica

Con il programma Mercury – Smart Sustainable Mobility, il gruppo Autostrade per l’Italia lavora alla costruzione di un grande polo unitario e coordinato per l’innovazione tecnologica.

Il programma, che coinvolge le diverse società controllate del Gruppo, si inserisce nel Cluster “Green Solution” che contiene i progetti rivolti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e la distribuzione di energia attraverso stazioni di ricarica elettrica e carburanti alternativi ai fossili.

L’obiettivo è quello di spingersi verso una mobilità sempre più sostenibile e contribuire significativamente all’obiettivo Net Zero di Gruppo.