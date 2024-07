MOBILITÀ

Autostrade per l’Italia in occasione dell’esodo estivo, lancia la nuova campagna per la sicurezza stradale.

Punta a sensibilizzare i viaggiatori sul tema della sicurezza stradale, la campagna per la sicurezza stradale lanciata da Autostrade per l’Italia è promossa anche dalla Polizia di Stato. Parte oggi 15 luglio e accompagnerà milioni automobilisti lungo le strade e autostrade italiane.

Adottare comportamenti corretti e una condotta di guida responsabile, “La strada è il filo che ci lega a ciò che amiamo” è il claim di questa campagna di sensibilizzazione.

I testimonial scelti per l’estate 2024 sono

Ambra Sabatini, campionessa paralimpica detentrice del record del mondo e testimonial d i Autostrade per l’Italia dal 2022

dal 2022 Laura Antonini, conduttrice radiofonica

Daniele De Gregori, cantautore.

Gli ambassador scelti da Autostrade per l’Italia racconteranno quanto la determinazione e la responsabilità siano stati fondamentali nella loro vita per raggiungere obiettivi straordinari.

Il tutto viene rapportato al comportamento alla guida, dove la campagna di sensibilizzazione ricorda quanto sia importante un corretto uso dello smartphone, ma anche l’allacciarsi le cinture e non guidare in stato di ebrezza.

Tutti “fattori”, unitamente all’eccesso di velocità, che sono tra le principali cause degli incidenti mortali.

Dal 31 luglio al 4 settembre 2024, l’attività di controllo della vedrà anche l’impiego di laboratori mobili per verificare le condizioni psico-fisiche dei conducenti, direttamente su strada, e sanzionare quanti si metteranno alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Autostrade per l’Italia con la Polizia Stradale

Importante sarà anche la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Polizia Stradale nei fine settimana di agosto.

Quattro le aree di servizio interessate:

A14-la Pioppa Ovest (BO)

A1-Prenestina Ovest (RM)

A1-Casilina Est (FR)

A1-Secchia Est (MO).

In queste aree di servizio sarà anche allestito un punto di contatto per gli utenti in transito, in cui saranno posizionati il Pullman e il Camper Azzurro della Polizia di Stato, le moto della Polizia Stradale e dei gazebo, con la presenza di operatori di Autostrade per l’Italia S.p.A. e di personale paramedico.

Presso le postazioni sanitarie, sarà possibile effettuare un “check-up sanitario” per dei controlli speditivi sulle condizioni fisiche (ad es. temperatura, pressione sanguigna, ecc.).

Queste le raccomandazioni della Polizia Stradale prima di intraprendere un viaggio:

verificare l’efficienza del veicolo prima della partenza;

sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi, non sovraccaricando l’autovettura;

individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali, che non interferisca con la guida;

evitare pasti abbondanti e alcool;

essere riposati prima del viaggio e fare soste frequenti.

tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico.

Durante la marcia in autostrada è consigliabile: