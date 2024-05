CAMION

Novità per il bonus relativo ai pedaggi per l’ autotrasporto. Si apre dal 5 giugno 2024 la possibilità per gli autotrasportatori di fare domanda per ottenere il contributo in riduzione del costo dei pedaggi autostradali.

L’obiettivo è ridurre i costi sostenuti al casello da parte dell’autotrasporto merci per i transiti effettuati lo scorso anno, cioè nel 2023.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul bonus per i pedaggi autostradali destinati all’autotrasporto.

Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha appena approvato la delibera con le disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali.

La procedura è strutturata in due fasi: la prima parte alle ore 9:00 di mercoledì 5 giugno 2024 e si chiude alle ore 14.00 dell’11 giugno ed è quella in cui si può presentare la domanda.

La prenotazione potrà avvenire esclusivamente attraverso l’applicativo “Pedaggi” al quale si può accedere attraverso il portale dell’Albo.

La seconda fase prevede invece l’inserimento dei dati relativi alla domanda, firma digitale e invio dell’istanza: scatta dalle ore 09:00 del 24 giugno fino alle ore 14:00 del 21 luglio 2024.

Bonus pedaggi: scaglioni di fatturato per la riduzione

Ma a quanto ammontano le risorse disponibili per il bonus relativo alla riduzione compensata pedaggi?

Il fondo per il 2023 ammonta a circa 148 milioni di euro suddivisi tra le imprese per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, con veicoli Euro 5, Euro 6 o superiore, o ad alimentazione alternativa o elettrica.

Si ricorda che in nessun caso la riduzione può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

La riduzione è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione.

Riduzione pedaggi autostradali: ecco gli scaglioni