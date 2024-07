CAMION

E’ possibile inviare la domanda per ricevere gli incentivi previsti dalla nuova Sabatini a partire dal 1 ottobre 2024.

Dal 1 ottobre 2024, le micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma societaria possono presentare domanda per accedere agli incentivi previsti dalla nuova Sabatini capitalizzazione.

Questa agevolazione, regolamentata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), è finalizzata a sostenere i programmi di investimento e i processi di capitalizzazione delle imprese.

Incentivi nuova Sabatini

Gli incentivi della nuova Sabatini capitalizzazione supportano le imprese PMI attraverso contributi in conto impianti, concessi per un valore pari agli interessi calcolati su un finanziamento convenzionale di cinque anni, correlato all’investimento. I tassi d’interesse convenzionali applicati sono:

5% per le micro e piccole imprese,

per le micro e piccole imprese, 3,575% per le medie imprese.

Le imprese PMI interessate a richiedere il contributo degli incentivi nuova Sabatini devono rispettare i seguenti criteri:

Costituzione : devono essere costituite in forma societaria e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle imprese di pesca.

: devono essere costituite in forma societaria e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle imprese di pesca. Stato finanziario : non devono essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

: non devono essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Posizione regolare : non devono aver ricevuto aiuti di Stato non rimborsati o depositati su conti bloccati, considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

: non devono aver ricevuto aiuti di Stato non rimborsati o depositati su conti bloccati, considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea. Condizioni economiche : non devono trovarsi in stato di difficoltà economica.

: non devono trovarsi in stato di difficoltà economica. Ubicazione : devono avere la sede legale o un’unità operativa in Italia.

: devono avere la sede legale o un’unità operativa in Italia. Settore di attività : non devono operare nei settori delle attività finanziarie e assicurative.

: non devono operare nei settori delle attività finanziarie e assicurative. Compliance legale: gli amministratori e soci devono avere una fedina penale pulita per reati specifici.

Domanda incentivi imprese

Le imprese devono compilare i moduli per la richiesta del contributo incentivi nuova Sabatini esclusivamente in modalità telematica, utilizzando la piattaforma dedicata del MIMIT. Una volta compilata, la domanda, firmata digitalmente, deve essere inviata via PEC alla banca o all’intermediario finanziario scelto per il finanziamento.

La documentazione necessaria per la domanda degli incentivi nuova Sabatini e le specifiche dettagliate sono disponibili sul sito del MIMIT, nella sezione dedicata alla nuova Sabatini capitalizzazione. Per ulteriori chiarimenti, è consigliabile consultare la circolare n. 1115/2024 e la precedente n. 410823/2022.

Questo incentivo è un’opportunità per le imprese PMI italiane di rafforzare la propria capitalizzazione e di supportare i loro piani di investimento. Con l’apertura delle domande a partire dal 1 ottobre 2024, le imprese sono invitate a prepararsi adeguatamente per cogliere questa opportunità di crescita e sviluppo.

