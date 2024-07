MOBILITÀ

Autostrade per l’Italia con i droni per monitorare il traffico ridotti i tempi di intervento sulle autostrade italiane del 50%.

L’utilizzo di droni per monitorare e supportare le squadre di viabilità di Autostrade per l’Italia è un’innovazione tecnologica senza precedenti nel settore. Il programma sperimentale Falco di Aspi, in collaborazione con l’ENAC.

L’utilizzo dei droni per il monitoraggio del traffico sulle autostrade modifica la gestione del traffico autostradale e i tempi di intervento.

La seconda fase del progetto Falco, per monitorare il traffico in autostrada, consente di pilotare i droni da remoto, direttamente dal centro di controllo del traffico di Genova, migliorando notevolmente i tempi di intervento.

Sull’A26, dal bivio A10 a Ovada, e sull’A10, tra Cogoleto e Varazze, sono stati installati dei “nidi” per alloggiare, far decollare e ricaricare i droni.

I droni per monitorare il traffico sulle autostrade volano in autostrada, fornendo una visione dall’alto indispensabile per monitorare aree prive di telecamere. Le missioni dei droni possono essere pianificate o attivate on-demand in caso di emergenze come code, incendi o materiali dispersi.

ENAC e Movyon per il monitoraggio delle autostrade

Il progetto è stato autorizzato dall’ENAC per operare con droni in modalità BVLOS (Beyond Visual Line Of Sight) su cinque siti del tratto ligure. Questo monitoraggio innovativo permette di intercettare situazioni critiche e aggiornare costantemente i viaggiatori sulle condizioni della viabilità. La collaborazione con Movyon, centro per la ricerca e l’innovazione del Gruppo, assicura che il sistema sia all’avanguardia tecnologica.

I risultati del monitoraggio delle autostrade con i droni

La seconda fase del progetto Falco ha già mostrato risultati promettenti:

Voli pianificati: 1407 missioni pianificate

Tasso di successo: 82%

Ore di volo: 191

Km percorsi: 2837

Voli su chiamata:53 missioni

Ore di volo: 12,5

Km percorsi: 84

Evidenze:

Incremento dell’11% di eventi rilevati

Diminuzione del 50% dei tempi di intervento

Previsioni traffico autostrade

Terminata questa fase sperimentale, i dati raccolti saranno analizzati per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale in grado di riconoscere automaticamente eventi critici. Sarà quindi possibile utilizzare i dati per le previsioni di traffico sulle autostrade. L’obiettivo è integrare il monitoraggio con droni nelle attività di routine, migliorando la qualità del servizio e rendendo i tempi di intervento ancora più rapidi.

Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, ha dichiarato: “Con il Progetto Falco stiamo testando l’uso dei droni per il monitoraggio del traffico in tempo reale, incrementando la sicurezza per gli utenti. Questo sistema potrà essere utilizzato per le ispezioni su ponti e viadotti, ponendoci all’avanguardia a livello mondiale per innovazione tecnologica.”

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul progetto Falco e sulle iniziative consulta il sito di Autostrade per l’Italia.

