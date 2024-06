CAMION

Calendario chiusure previste per l’autostrada A9 chiusa a giugno per lavori di manutenzione e transito di trasporti eccezionali

Sull’autostrada A9 sono previste, a giugno 2024, chiusure per lavori di manutenzione e transito di trasporti eccezionali.

Per consentire lavori di manutenzione programmati e facilitare il transito di trasporti eccezionali, sono previste delle chiusure temporanee sull’Autostrada A9 che collega Lainate a Como e Chiasso nel mese di giugno 2024. Le chiusure sono necessarie per garantire la sicurezza stradale e ottimizzare il flusso del traffico durante le operazioni.

Le chiusure sull’autostrada A9 avranno luogo in diversi tratti e seguiranno un preciso calendario, con l’obiettivo di minimizzare i disagi per gli automobilisti. È importante prestare attenzione alle date e agli orari delle chiusure per pianificare eventuali percorsi alternativi.

Calendario chiusure autostrada A9

Il primo tratto dell’autostrada A9 interessato sarà quello compreso tra Como Centro e Chiasso in direzione del confine italo-svizzero. Questa chiusura avrà luogo dalle 22:00 di lunedì 10 giugno 2024 alle 5:00 di martedì 11 giugno 2024. Gli automobilisti diretti verso Chiasso saranno deviati attraverso la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.

Il tratto dell’autostrada A9 tra Lago di Como e l’allacciamento A59 Tangenziale di Como, in direzione di Lainate, sarà chiuso. In questo caso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, si consiglia di seguire la viabilità ordinaria verso Milano e rientrare in A9 alla stazione di Fino Mornasco.

Durante queste chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. Chi deve raggiungere Lainate deve entrare a Fino Mornasco, mentre coloro diretti a Chiasso sono invitati a seguire le indicazioni per Chiasso.

Le chiusure dell’autostrada A9 proseguiranno nelle notti successive per consentire il completamento dei lavori e il transito dei trasporti eccezionali. Saranno in vigore dalle 22:00 di martedì 11 giugno 2024 alle 5:00 di mercoledì 12 giugno 2024. Dalle 22:00 di mercoledì 12 giugno 2024 alle 5:00 di giovedì 13 giugno 2024. Dalle 23:00 di venerdì 14 giugno 2024 alle 5:00 di sabato 15 giugno 2024.

In particolare, nelle notti del 13 e 14 giugno 2024, le chiusure dell’autostrada A9 serviranno a facilitare il transito dei trasporti eccezionali provenienti dal territorio elvetico in direzione di Lainate. Il personale di Autostrade per l’Italia sarà presente per coordinare le operazioni di deviazione di carreggiata e garantire un transito sicuro e fluido.

Durante queste chiusure autostradali, è fondamentale seguire attentamente le indicazioni stradali e rispettare le chiusure temporanee per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Autostrade per l’Italia si impegna a ridurre al minimo i disagi causati da queste interruzioni temporanee, assicurando nel contempo un’infrastruttura stradale sicura e efficiente per tutti gli utenti.