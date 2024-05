MOBILITÀ

Giro d’Italia undicesima tappa a Francavilla al mare Foiano di Val Fortore, mercoledì 15 maggio 2024, strade chiuse. Strade chiuse dalle ore 13:00 del 15 maggio 2024.

La chiusura totale delle strade al traffico a Francavilla al mare è prevista dalle ore 13:00 fino al termine del passaggio dei ciclisti del Giro d’Italia in Abruzzo.

L’arrivo del Giro d’Italia a Francavilla al mare in Abruzzo è previsto verso le ore 16.50 del 15 maggio 2024.

I ciclisti del Giro d’Italia della tappa Francavilla al mare Foiano di Val Fortore, in Abruzzo, percorrono: Statale 16, via Pola, viale Nettuno, via D’Annunzio, via Tosti. Questo anello è completamente interdetto al traffico veicolare a partire dalle ore 13.00 di mercoledì 15 maggio 2024. L’arrivo a Francavilla al Mare è sul lungomare Tosti, nei pressi dello Stadio del Mare.

Strade chiuse Giro d’Italia Francavilla al mare 15 maggio 2024

Per il Giro d’Italia a Francavilla al mare, in Abruzzo, mercoledì 15 maggio 2024 strade chiuse alla viabilità. Sono perciò chiuse al traffico le seguenti strade:

Strade chiuse Giro d’Italia a Francavilla al mare

Asterope: divieto di sosta su via Monte Amaro, da via Treste a piazza Sant’Alfonso, via Treste, via Monte Corno da via Treste a Largo Orio Vergani dalle 20 del 14 maggio alle 22 del 15 maggio. Le strade restano aperte.

Stazione sirena: Piazza Benedetto Croce, via Bologna, via Alento, via Bolzano, via Fiume. DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO dalle 19 del 14 maggio alle 23.30 del 15 maggio.

Arrivo

Via Tosti, viale d’Annunzio, via Bafile, via dei Marrucini, via dei Frentani: DIVIETO DI SOSTA DALLE 19 DEL 14 MAGGIO ALLE 23 DEL 15 MAGGIO

Via Tosti da via T. Marino al confine con Ortona: DIVIETO DI TRANSITO DALLE 22 DEL 14 MAGGIO ALLE 22 DEL 15 MAGGIO

Via Tosti da via dei Piceni a via T.Marino, via dei Frentani, via dei Marrucini, via Bafile: DIVIETO DI TRANSITO dalle 5 alle 22 del 15 maggio

Divieti e strade chiuse sul tragitto del Giro d’Italia a Francavilla al Mare

Per chi è diretto verso Pescara, è percorribile la tangenziale di Pescara fino alla zona dello Stadio, poi il traffico verrà riversato sulla statale 16 all’altezza del bivio per Chieti.

Per chi è diretto verso sud, è percorribile la Statale 16 fino al bivio per Chieti e poi utilizzabile la Tangenziale di Pescara dallo Stadio fino alla zona Foro.

Le linee bus e mezzi pubblici Francavilla al mare variazioni 14 e 15 maggio 2024

Tua S.p.A. comunica che martedì 14 maggio 2024 e mercoledì 15 maggio 2024, per il passaggio del Giro d’Italia sono apportate variazioni ai mezzi come indicato nei seguenti avvisi:

Servizio mezzi urbano linea 21 modifiche a questa pagina.

Servizio mezzi extra urbano Pescara – Ortona” “Chieti – Francavilla – Miglianico” “Chieti – Ortona modifiche a questa pagina..

Info e aggiornamenti sui mezzi pubblici sul sito di Tua S.p.A.

Strade chiuse Giro d’Italia a Vasto

Mercoledì 15 Maggio 2024 in occasione del passaggio del Giro d’Italia, è vietato il transito sulla Strada Statale 16. Tratto compreso tra località Buonanotte e il Fiume Sinello e saranno chiuse tutte le strade che collegano alla S.S. 16.

Saranno pertanto chiuse dalle ore 13:00 alle ore 16:00 (fino a cessate esigenze) le seguenti strade e allaccianti. Via Mario Molino, via del Porto, via Incoronata, contrada Lebba. Vie San Lorenzo, via Osca, area Consorzio zona Industriale, Viale Europa. Via Istonia, Via Trave, allacciante dalla Statale con tratto del Lungomare Cordella (area Bagnante). Vasto Marina, Viale Dalmazia, Piazza Fiume, via Montevecchio, Località Buonanotte.

I percorsi alternativi alla Statale 16 sono Strada Provinciale 181 e Strada provinciale 157 .