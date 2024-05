MOBILITÀ

Giro d’Italia a Martinsicuro Fano, giovedì 16 maggio 2024, per la dodicesima tappa. La chiusura totale delle strade al traffico è prevista dalle 09:55 di giovedì 16 maggio 2024 (due ore e mezza prima della partenza) fino a cessate esigenze.

Il Giro d’Italia tappa Martinsicuro Fano partirà alle 12.25 dal Lungomare Europa di Martinsicuro.

I ciclisti del Giro d’Italia nella tappa Martinsicuro Fano, giovedì 16 maggio 2024, toccheranno queste città: Porto d’Ascoli, San Benedetto del Tronto, Grottammare. Pedaso, Porto San Giorgio, Lido di Fermo, Porto Sant’Elpidio, Civitanova Marche Lung. Piermanni, v.Matteotti, v.M.Polo, Civitanova Alta. Montecosaro San Giacomo, Ponte F. Asola, Montelupone, Romitelli Contr. S. Pietro, Recanati. Ponte Fiume Musone, Castelfidardo, Padiglione, Villa San Paterniano, San Paterniano, Polverigi sp.2, Loc. Molino, Jesi, Monsano, San Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra, Casine, Passo Ripe, Ripe, La Croce, Monterado, Mondolfo, San Costanzo, Tre Ponti, Monte Giove, Centinarola, sp.3, Giustizia, Fano.

Strade chiuse Giro d’Italia Martinsicuro Fano 16 maggio 2024

Per il Giro d’Italia Martinsicuro Fano, giovedì 16 maggio 2024, strade chiuse alla viabilità. Sono perciò chiuse al traffico le seguenti strade:

Strade chiuse Giro d’Italia a Martinsicuro

Per il passaggio del Giro d’Italia a Martinsicuro è disposta la chiusura di tutte le strade al traffico veicolare e pedonale a partire dalle ore 09:55 di giovedì 16 maggio 2024 (due ore e mezza prima della partenza) fino a cessate esigenze.

Divieto di sosta 16 maggio 2024 Giro d’Italia a Martinsicuro

E’ stato disposto il divieto di sosta veicolare con rimozione forzata nelle seguenti zone:

Intera area del Molo Nord; Lungomare Europa (tratto da Molo Nord a Via Aldo Moro; Via del Mare; Via delle Lancette; Via delle Lampare; Via del Porto; Via Marconi; Rotonda Las Palmas Dalle ore 13:00 del 15/05/2024 alle ore 19:00 del 16/05/2024

Lungomare Europa (tratto da Via Aldo Moro a Via dei Pini) Dalle ore 03:00 alle 14:00 del 16/05/2024 Via Cesare Battisti (tratto da Via Il Rodi a Via Marconi) Dalle ore 04:00 alle 14:00 del 16/05/2024

Lungomare Italia (tratto da Via Baracca a Via Filzi) Dalle ore 03:00 alle 12:00 del 16/05/2024

Piazza Santa Rita e Via Tordino Dalle ore 03:00 alle 14:00 del 16/05/2024

Via Aldo Moro e Via Roma dalle ore 03:00 del 16/05/2024 fino a transito completo

Via Roma dalle ore 05:00 alle 14:00 del 16/05/2024

Via Cristoforo Colombo dalle ore 08:00 alle 10:00 del 16/05/2024

Strade chiuse Giro d’Italia a Fano

Strade chiuse al traffico giovedì 16 maggio dalle ore 13.00 alle ore 18.00 lungo i 28 chilometri finali per il passaggio della dodicesima tappa del Giro d’Italia Martinsicuro Fano

Il Giro d’Italia a Fano entra nel territorio alle ore 16:20 circa. Le strade verranno chiuse al transito circa 2 ore e mezzo prima ma i disagi alla viabilità di attraversamento della città cominceranno a partire presumibilmente dalle ore 13:00 circa.

Divieto di sosta con rimozione giovedì 16 maggio dalle 08.30 in viale Gramsci, via Primo Maggio, via delle Rimembranze e il Pincio. Caserma Foro Boario.

Ai mezzi pesanti strade chiuse nel territorio comunale, con l’obbligo di imboccare l’autostrada dai caselli di Pesaro e Marotta per superare l’impasse fanese. In ogni caso, per tutti, è consigliato il transito in superstrada per evitare ingorghi.

Mezzi pubblici e bus giovedì 16 maggio 2024 Giro d’Italia Fano

I mezzi pubblici prevedono per il passaggio del Giro d’Italia Martinsicuro Fano, giovedì 16 maggio 2024 fermate soppresse. Il terminal del Pincio è spostato nel parcheggio di via della Giustizia. In mattinata il trasporto degli studenti fuori sede è garantito per l’andata, mentre per il ritorno ai ragazzi che frequentano gli istituti di Pesaro è consigliato di utilizzare il treno. A Fossosejore infatti il traffico sarà deviato verso l’Ardizio e la Mombaroccese.

Adriabus comunica tutti i bus e mezzi di trasporto pubblico cancellati o modificati, per il passaggio del Giro d’Italia a Fano, al seguente link.