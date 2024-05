MOBILITÀ

Giro d’Italia la sedicesima tappa Livigno- Santa Cristina Val Gardena 21 maggio 2024. Si prevede la chiusura totale delle strade due ore e mezzo prima del passaggio dei ciclisti e fino a cessate esigenze.

La partenza è da Livigno (da Aquagranda, il centro di preparazione olimpica) alle ore 11:20, con arrivo previsto a S. Cristina in Val Gardena, sul Monte Pana verso le ore 16:50–17:35.

Si tratta di una tappa lunga (202 km), tuttavia non si arriverà come previsto in cima allo Stelvio per il rischio di slavine.

Strade chiuse Giro d’Italia 21 maggio 2024 a Santa Cristina

A Santa Cristina di Val Gardena il 21 maggio 2024 due ore e mezza prima dei passaggi previsti del Giro d’Italia e fino a cessate esigenze saranno chiuse le seguenti strade:

Orario di passaggio previsto al Passo Pinei: ore 16:28

Chiusura strade previsto ca. dalle ore 13:45 fino ca. alle ore 17:25

Orario di passaggio previsto a Ortisei (Str. Rezia): ore 16:35-17:16

Chiusura strade previsto ca. dalle ore 13:50 fino ca. alle ore 17:30

Orario di passaggio previsto a S. Cristina: ore 16:44

Chiusura strade previsto ca. dalle ore 14:00 fino ca. alle ore 18:00

Orario di arrivo previsto a S. Cristina al Monte Pana: ore 16:50-17:35

Chiusura strade previsto dalle ore 7.30 fino alle ore 20.00

Subito dopo il passaggio del Giro le strade verranno riaperte (eccetto la strada Pana, che aprirá alle ore 20:00)

Ulteriori informazioni e aggiornamenti

Strade chiuse Giro d’Italia a Bolzano

A Bolzano il 21 maggio 2024 dalle ore 13 alle ore 16 saranno chiuse per il giro d’Italia Livigno-Santa Cristina al traffico le seguenti strade:

Via Merano

Viale Druso

Ponte Druso

Via Guglielmo Marconi

Piazza Giuseppe Verdi

Via Josef Mayr-Nusser

Ponte Virgolo

VIA Innsbruck (da via Galileo-Galilei/Galleria del Virgolo, direzione Nord)

Tutte le strade adducenti a quelle interessate dal percorso saranno trasformate temporaneamente in strade senza uscita.

Come muoversi il 21 maggio 2024 per il Giro d’Italia Livigno-Santa Cristina

Per quanto riguarda la tappa Livigno-Santa Cristina il 21 maggio, è prevista la sospensione del traffico per la circolazione dei veicoli sulle strade interessate alla manifestazione del giro d’Italia , a partire da due ore e 30 minuti prima del passaggio della gara, fino al passaggio dell’automezzo “Fine Gara Ciclistica”. Il consiglio è di muoversi a piedi, in bici, o, in alternativa, con le navette che saranno operative durante le giornate.

Mezzi pubblici e autobus 21 maggio 2024 Giro d’Italia Livigno-Santa Cristina

Durante la giornata del 21 maggio si prevedono disagi, ritardi e/o cancellazioni dei trasporti pubblici sulle tratte interessate.

