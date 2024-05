MOBILITÀ

Giro d’Italia strade chiuse per la decima tappa a Pompei Cusano Mutri martedì 14 maggio 2024. La chiusura totale delle strade si Pompei al traffico è prevista dalle ore 10.00 del 14.05.2024 fino cessate necessità per il passaggio del Giro d’Italia.

Strade chiuse nel centro di Pompei dalle 10:00 circa e fino al totale passaggio dei ciclisti del Giro d’Italia. Chiusi anche i varchi di ingresso e uscita dell’autostrada.

La partenza del Giro d’Italia da Pompei è prevista tra le ore 13.05 e le ore 13.15 del 14 maggio 2024.

I ciclisti del Giro d’Italia, dopo il giorno di riposo, attraversano la Campania, con partenza da Pompei ed arrivo a Cusano Mutri (Bocca della Selva) dopo 142 km verso le ore 17.00.

Strade chiuse Giro d’Italia Pompei Cusano Mutri 14 maggio 2024

Per il Giro d’Italia a Pompei martedì 14 maggio 2024 strade chiuse alla viabilità. Sono perciò chiuse al traffico le seguenti strade:

Strade chiuse Giro d’Italia a Pompei

Percorso cittadino strade chiuse dalle ore 10.30 del 14.05.2024

Piazza B.Longo area Sagrato – Start Village , via Sacra, via Mazzini, via Plinio, via Roma. P.zza B.Longo (già M.De Fusco), P.zza B. Longo (emiciclo), via Lepanto (area pedonale). Via Parroco Federico (angolo Albergo Ametrano), via Parroco Federico, via Anastasio Rossi. P.zza Vittorio Veneto, via Armando Diaz, via Nolana.

Strade chiuse sul tragitto del Giro d’Italia a Pompei dal 13 mahhio 2024

Piazza Bartolo Longo 13.05.2024 ore 10.00 14.05.2024 ore 17.00

Via Piave da P.zza B. Longo a intersezione con Via A. De Fusco 13.05.2024 ore 10.00 14.05.2024 ore 17.00

Via Armando Diaz 14.05.2024 ore 10.35 a cessate necessità

Via Parrocchia 14.05.2024 ore 10.35 a cessate necessità

Piazza Vittorio Veneto 14.05.2024 ore 10.35 a cessate necessità

Via Anastasio Rossi 14.05.2024 ore 10.35 a cessate necessità

14.05.2024 ore 10.35 a cessate necessità Via Parroco Federico 14.05.2024 ore 10.35 a cessate necessità

Via Albenzio De Fusco 14.05.2024 ore 7.00 14.05.2024 ore 14.00

Via Lepanto tratto pedonale (residenti) 14.05.2024 ore 10.35 a cessate necessità

Via Unità d’Italia da Rotonda M. Libertà a Rotonda Via Mazzini (ex Greco) 14.05.2024 ore 7.00 14.05.2024 ore 13.30

Via Sacra 14.05.2024 ore 7.00 a cessate necessità

Via Carlo Alberto 14.05.2024 ore 7.00 14.05.2024 ore 14.00

Via Duca d’Aosta 14.05.2024 ore 7.00 14.05.2024 ore 14.00

Via Colle S. Bartolomeo 14.05.2024 ore 7.00 14.05.2024 ore 14.00

Via Diego Maradona 14.05.2024 ore 7.00 14.05.2024 ore 14.00

Piazza XXIX Marzo 14.05.2024 ore 10.35 a cessate necessità

Via Mazzini 14.05.2024 ore 10.35 a cessate necessità

Via Plinio da rot. Via Mazzini dir. Via Roma 14.05.2024 ore 10.35 a cessate necessità

Via Roma 14.05.2024 ore 10.35 a cessate necessità

Via Nolana fino al confine con Boscoreale 14.05.2024 ore 10.35 a cessate necessità

Divieto di sosta dal 13 maggio 2024 Giro d’Italia a Pompei

Piazza Bartolo Longo 13.05.2024 ore 9.00 14.05.2024 ore 18.00 1

Via Piave da P.zza B. Longo a intersezione con Via A. De Fusco

13.05.2024 ore 9.00 14.05.2024 ore 18.00

Via Armando Diaz 14.05.2024 ore 5.00 14.05.2024 ore 15.00

Via Parrocchia 14.05.2024 ore 5.00 14.05.2024 ore 15.00

Piazza Vittorio Veneto 14.05.2024 ore 5.00 14.05.2024 ore 15.00

Via Anastasio Rossi 13.05.2024 ore 9.00 14.05.2024 ore 15.00

Via Parroco Federico 13.05.2024 ore 9.00 14.05.2024 ore 15.00

Via Albenzio De Fusco 14.05.2024 ore 5.00 14.05.2024 ore 15.00

Via Lepanto tratto pedonale (residenti) 14.05.2024 ore 5.00 14.05.2024 ore 15.00

Via Unità d’Italia da Rotonda M. Libertà a Rotonda Via Mazzini (ex Greco) 14.05.2024 ore 5.00 14.05.2024 ore 15.00

Via Sacra 13.05.2024 ore 8.30 14.05.2024 ore 15.00

Via Carlo Alberto 14.05.2024 ore 5.00 14.05.2024 ore 15.00

Via Duca d’Aosta 14.05.2024 ore 5.00 14.05.2024 ore 15.00

Via Colle S. Bartolomeo 14.05.2024 ore 5.00 14.05.2024 ore 15.00

Via Diego Maradona 14.05.2024 ore 5.00 14.05.2024 ore 15.00

Piazza XXIX Marzo 14.05.2024 ore 5.00 14.05.2024 ore 15.00

Via Mazzini 14.05.2024 ore 5.00 14.05.2024 ore 15.00

Via Plinio da rot. Via Mazzini dir. Via Roma 14.05.2024 ore 5.00 14.05.2024 ore 15.00

Via Roma 14.05.2024 ore 5.00 14.05.2024 ore 15.00

Via Nolana fino al confine con Boscoreale 14.05.2024 ore 5.00 14.05.2024 ore 14.00

Linee bus e mezzi di trasporto Pompei martedì 14 maggio 2024

Prevista la modifica dei percorsi dei mezzi di trasporto pubblico locale e la deviazione o sospensione delle linee del trasporto pubblico locale interessate al Giro d’Italia a Pompei

Mezzi pubblici e bus EAV martedì 14 maggio 2024 Giro d’Italia a Pompei Cusano Mutri

Per transito decima tappa Pompei Cusano Mutri del Giro s’Italia e conseguenti limitazioni alla viabilità stradale ordinaria, in data 14 maggio 2024 sulla linea Napoli-Benevento i seguenti bus sostitutivi non saranno effettuati:

bus sostitutivo treno 3783 delle ore 12:05 da Benevento per Napoli;

bus sostitutivo treno 3776 delle ore 12:18 da Napoli per Benevento;

bus sostitutivo treno 3785 delle ore 13:11 da Benevento per Napoli;

bus sostitutivo treno 3778 delle ore 13:38 da Napoli per Benevento.

Linee Vesuviane variazioni per Tappa del Giro d’Italia Pompei Cusano Mutri del 14 maggio 2024

Per transito decima tappa Pompei Cusano Mutri del Giro d’Italia, in data 14 maggio 2024 le linee vesuviane saranno interessate dalle seguenti variazioni:

Linea Napoli-Scafati-Poggiomarino:

La tratta Torre Annunziata-Poggiomarino sarà interrotta dalle 12:55 alle 13:50. Pertanto, Il treno 4125 delle ore 12:26 da Napoli per Poggiomarino limiterà la corsa a Torre Annunziata. Il treno 4130 avrà origine da Torre Annunziata con partenza alle ore 13:32.

Il treno 6123 delle ore 12:22 da Napoli per Sarno si attesterà a Terzigno fino a nulla osta di avvenuto transito giro per poi proseguire la corsa verso Sarno. Parimenti, il treno 61338 delle ore 13:38 da Sarno per Napoli si attesterà a Striano fino a nulla osta di avvenuto transito giro per poi proseguire la propria corsa verso Napoli.

La tratta Scisciano-Baiano sarà interrotta dalle ore 13:25 alle ore 14:25 circa. Pertanto, il treno 8131 delle ore 13:00 da Napoli per Baiano limiterà la corsa a Scisciano. Il treno 8138 avrà origine da Scisciano con partenza alle ore 14:25.

Per informazioni sui mezzi EAV: LINK

Mezzi pubblici e bus ARTEBUS martedì 14 maggio 2024 Giro d’Italia a Pompei Cusano Mutri

Dalle ore 9,00 alle ore 14,00 sarà chiuso l’ingresso di Piazza Anfiteatro a Pompei. Resteranno regolarmente aperti per tutta la giornata gli ingressi di Porta Marina e Piazza Esedra.

Il servizio navetta Pompei Artebus sarà sospeso fino alle ore 14,00 del 14 maggio 2024 per poi riprendere regolarmente.

Per informazioni sui mezzi ARTEBUS e ingresso agli Scavi di Pompei: LINK

Autobus Turistici martedì 14 maggio 2024 Giro d’Italia a Pompei Cusano Mutri

E’ consentito l’accesso alla città di Pompei agli autobus turistici entro le ore 9,30. La ripartenza dalla città di Pompei potrà essere soggetta a disagi fino alle ore 13,30/14,00.

Strade chiuse Giro d’Italia Campania per la tappa Pompei Cusano Mutri Bocca della Selva

Disagi e strade chiuse in molte città della Campania per la decima tappa del Giro d’Italia

I ciclisti del Giro d’Italia, il 14 maggio 2024, attraversano la Campania possibili disagi e strade chiuse nelle seguenti città e paesi: Poggiomarino, Palma Campania, San Paolo Belsito, Nola, Cicciano, Cancello Scalo, San Felice a Cancello, Arpaia, Montesarchio, Taburno, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Vitulano, Camposauro, Solopaca, Guardia Sanframondi, Cerreto Sannita, Civitella Licinio, Cusano Mutri, Pietraroja.

Strade chiuse Giro d’Italia Campania Bocca della Selva 14 maggio 2024

Coloro che si recano a Bocca della Selva da Piedimonte, per la decima tappa del Giro d’Italia Pompei Cusano Mutri Bocca di Selva dovranno attenersi ad alcune disposizioni molto importanti. La strada è sottoposta ad alcune restrizioni alla circolazione veicolare con possibii chiusure. La provinciale è chiusa al traffico a partire dalle ore 15.00 del giorno 13 di maggio 2024 nel tratto che dal valico del Perrone porta a Bocca della Selva. Si può salire in macchina fino all’incrocio per Campitello Matese o magari parcheggiare a Campo Maiuri, davanti al luogo comunemente conosciuto come “l’impiccato”. Da qui si può prendere la navetta al costo di due euro che il comune di Piedimonte ha messo a disposizione dalle ore 11.00 alle ore 18.00 del giorno della gara 14 maggio 2024.