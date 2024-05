MOBILITÀ

Giro d’Italia a Perugia venerdì 10 maggio 2024 per la settima tappa. La chiusura totale delle strade al traffico a Perugia è prevista dalle ore 14.00 del 9 maggio 2024 fino alle ore 23:00 del 10 maggio 2024.

Le strade del Giro d’Italia a Perugia sono chiuseal traffico auto dalle ore 8.00 alle ore 17.30. Da Foligno, Spello, Bastia, Santa Maria degli Angeli, entra nel Comune di Perugia da Collestrada. Strada Ospedalone San Francesco prosegue per Via della Valtiera. Sottopasso ss75 via della Valtiera, Ponte vecchio (Ponte San Giovanni), sottopasso ferrovia Strada Tiberina Nord, Ponte Valleceppi, Via dei Narcisi/Casaglia. Strada Perugia Ponte Valleceppi (Cimitero Monterone), Via Enrico dal Pozzo (contromano) Via XIV Settembre (contromano). Corso Cavour (pedonale) – viale Indipendenza – Piazza Italia (contromano) – Corso Vannucci con arrivo in Piazza IV Novembre.

Strade chiuse Giro d’Italia Perugia 10 maggio 2024

A Perugia per il Giro d’Italia venerdì 10 maggio 2024 strade chiuse alla viabilità. Sono perciò chiuse al traffico le seguenti strade:

Strade chiuse a Perugia per il Giro d’Italia con divieto di transito dalle ore 22,00 del giorno 9 maggio 2024 alle ore 23,00 del giorno 10 maggio 2024:

Viale Indipendenza, Piazza del Circo, Via Fatebenefratelli, Piazza Italia, Piazza Italia area Largo della Libertà, Via Baglioni, Piazza Matteotti, Piazza IV Novembre, Piazza Danti, Piazza Piccinino, Via Bartolo, Via Victor Ugo Bistoni.

In deroga a questo provvedimento, dalle ore 22,00 del giorno 9 maggio 2024 alle ore 6,00 del giorno 10 maggio 2024 sono autorizzati al transito i veicoli dei residenti diretti alle aree interne.

Divieto di Sosta per il Giro d’Italia permanente con rimozione ambo i lati a Perugia dalle ore 14,00 del giorno 9 maggio 2024 alle ore 20,00 del giorno 10 maggio 2024:

Viale Indipendenza, Piazza del Circo, Via Fatebenefratelli, Piazza Italia, Piazza Italia area Largo della Libertà, Via Baglioni, Piazza Matteotti, Piazza IV Novembre, Piazza Danti, Via Bartolo, Piazza Piccinino, Via Victor Ugo Bistoni, Via Arturo Checchi

Divieto di Sosta permanente con rimozione ambo i lati a Perugia per il Giro d’Italia dalle ore 18,00 del giorno 9 maggio 2024 alle ore 18,00 del giorno 10 maggio 2024:

Via Enrico dal Pozzo (sull’intero tracciato compreso fra Via XIV Settembre e Strada Perugia Ponte Valleceppi), Via XIV Settembre (tratto compreso fra Corso Cavour e Via Enrico dal Pozzo), Corso Cavour (tratto compreso fra Via XIV Settembre e Via Sant’Ercolano) e in Viale Indipendenza (tratto compreso fra Via Sant’Ercolano e Via Marzia).

In deroga ai provvedimenti indicati nei punti precedenti sono autorizzati i veicoli di soccorso.

Per particolari esigenze si potrà comunicare attraverso i seguenti contatti del Comune di Perugia Cell: 333-4925724 Mail giroditalia@comune.perugia.it

Bus Perugia modifiche al servizio dei mezzi il 10 maggio 2024 al passaggio del Giro d’Italia

Sul sito del Comune di Perugia sono elencate le linee dei mezzi con modifiche di orario e di percorso per il passaggio del Giro d’Italia nei giorno 9 maggio 2024 e 10 maggio 2024. Pagina web con orari e tragitti dei i mezzi pubblici modificati.

BusItalia Giro d’Italia 2024

Il 10 maggio 2024, nell’ambito delle modifiche ai servizi urbani legati al passaggio del Giro d’Italia di cui all’avviso n° 112f del 09/05/2024, la linea Q svolgerà i collegamento Balanzano – Ponte San Giovanni FS, con frequenza di 30 minuti, percorrendo Strada del Piano – Via Benucci – Via Nino Bixio – Stazione FS – Via della Scuola – Via Cestellini – Via Benucci – Strada del Piano – Balanzano.

Partenze da Balanzano: ogni 30’ dalle ore 7.00 alle ore 19.30

Partenze da Ponte San Giovanni FS: ogni 30’ dalle ore 7.20 alle ore 19.50

I servizi potranno subire ulteriori variazioni in relazione a disposizioni dell’Organizzazione e delle FF.OO.

BusItalia ha attivato una pagina sul proprio sito web dove sono indicate tutte le modifiche al servizio dei mezzi e dei bus.

Tambus Giro d’Italia 2024

In occasione del Giro D’Italia 2024 che nei giorni 09 e 10 maggio attraversa le città di Perugia ed Assisi, il servizio di linea GT Napoli – Santa Maria Capua Vetere – Perugia – Assisi, può subire ritardi in arrivo e partenza e che, in virtù delle deviazioni stradali obbligate, la fermata di ASSISI è spostata c/o Stadio Comunale Bastia Umbra (Via del Commercio, 06083 Bastia Umbra PG) mentre la fermata di Perugia è spostata c/o Parcheggio del Plaza Hotel (Via Palermo 88, Perugia).

Si precisa che dette deviazioni, sono effettuate esclusivamente nei giorni e per le motivazioni indicate, ed al fine di garantire in ogni caso il servizio. Per ogni informazione contattare info@tambus.it 06.650.47.426. Sito web Tambus.

Perugia Giro d’Italia ingresso al pubblico

L’ingresso del pubblico su Corso Vannucci è consentito:

Lato sinistro n. 1 da Piazza Italia n. 3 da Via dei Priori

Lato destro n. 2 da Via Danzetta n. 10 da Piazza Danti

Non è possibile attraversare per l’intero Percorso Gara.

L’Uscita del pubblico è consentita in tutte le altre vie perimetrali di Corso Vannucci

Non è consentito l’ingresso con contenitori in vetro, lattine ed altri oggetti atti ad offendere. Per motivi di sicurezza non sarò consentito l’ingresso con passeggini. Sarà altresì vietato l’ingresso con animali.