MOBILITÀ

Strade chiuse a Roma in occasione dei Campionati Europei di Atletica Leggera 2024 domenica 9 giugno dalle ore 08.30 alle ore 13.00 circa. Si svolgeranno infatti le seguenti gare podistiche: Mezza Maratona 21K e la Mass Race.

La manifestazione competitiva Mezza Maratona partirà da Via dei Fori Imperiali con arrivo allo Stadio Olimpico, mentre la Mass Race (gara non competitiva) avrà come partenza e come arrivo Via dei Fori Imperiali.

Al fine dunque di consentire lo svolgimento dei Campionati Europei di Atletica Leggera a Roma, ci saranno strade chiuse nei seguenti orari domenica 9 giugno:

Ore 08.30: Chiusura al traffico veicolare del percorso delle manifestazioni

09.00: Partenza della gara competitiva Rome 21K (uomini)

09.30: Partenza della gara competitiva Rome 21K (donne)

10.15: Partenza della gara non competitiva Rome 10K

12.15: Termine della gara non competitiva Rome 10K

ore 12.30: Termine della gara competitiva Rome 21K

Il Percorso e le strade chiuse a Roma domenica 9 giugno

Ci saranno due percorsi diversi, ecco le strade chiuse al traffico:

Percorso competitivo: Via dei Fori Imperiali (partenza), P.za Madonna di Loreto, P.za Venezia, Via del Plebiscito, P.za del Gesù, C.so V. Emanuele ll°, L.go di Torre Argentina, C.so V. Emanuele ll°, P.za Sant’Andrea della Valle, C.so del Rinascimento, Via dei Canestrari, P.za Navona, Via Agonale, P.za di Tor Sanguigna, P.za G. Zanardelli, P.za di P.te Umberto l°, LTV Tor di Nona, P.za di P.te Sant’Angelo, LTV degli Altoviti, P.te Vittorio Emanuele ll°, Via S. Pio X, Via della Conciliazione

Altre strade chiuse a Roma domenica 9 giugno

P.za Pio Xll, L.go del Colonnato, Via dei Corridori, Borgo Sant’Angelo, Via di P.ta Castello, Via Sforza Pallavicini, Via Crescenzio, P.za Cavour, Via Cicerone, Via Marcantonio Colonna, Via Lepanto, Via Giuseppe Ferrari, P.za G. Mazzini, V.le Giuseppe Mazzini, – (circuito da ripetere 3 volte) P.za Montegrappa, LTV Guglielmo Oberdan, LTV della Vittoria, P.le Maresciallo Giardino, LTV Federico Fellini, L.go Lauro de Bosis, P.te Duca D’Aosta, LTV Flaminio, P.te del Risorgimento, dopo il terzo giro completo si percorre solo un tratto del circuito, P.za Montegrappa, LTV Guglielmo Oberdan, LTV della Vittoria, P.le Maresciallo Giardino, LTV Federico Fellini, Via Roberto Morra di Lavriano, Via dei Gladiatori, Via della Pallacanestro, Stadio Olimpico (arrivo).

Percorso non competitivo

Via dei Fori Imperiali (partenza), P.za Madonna di Loreto, P.za Venezia, Via del Plebiscito, P.za del Gesù, C.so V. Emanuele ll°, L.go di Torre Argentina, C.so V. Emanuele ll°, P.te Vittorio Emanuele ll°, Via S. Pio X, Via della Traspontina, Via di P.ta Castello, Via Sforza Pallavicini, Via Crescenzio, P.za Cavour, Via Cicerone, Via Cola di Rienzo, P.za della Libertà, P.te Regina Margherita, Via Ferdinando di Savoia, Via Maria Adelaide, Via della Penna, Passeggiata Ripetta, P.za Augusto Imperatore, Via di Ripetta, Via Tomacelli, L.go degli Schiavoni, P.za Augusto Imperatore, Via dei Pontefici, Via del Corso, P.za del Popolo, Via del Babuino

E ancora:

P.za di Spagna, Via due Macelli, L.go del Tritone, Via del Tritone, L.go Chigi, Via del Corso, L.go Goldoni, Via della Fontanella di Borghrse, P.za Borghese, Via del Clementino, P.za Nicosia, Via M.te Brianzo, P.za di P.te Umberto l°, Via G. Zanardelli, P.za Tor Sanguigna, Via Agonale, P.za Navona, Via dei Canestrari, Corso Rinascimento, P.za S. Andrea della Valle, C.so V. Emanuele ll°. L.go di Torre Argentina, C.so V. Emanuele ll°, P.za del Gesù, Via del Plebiscito, P.zaVenezia, P.za Madonna di Loreto, Via dei Fori Imperiali (arrivo).

Deviazione Linee Autobus a Roma domenica 9 giugno

Prevista la deviazione delle seguenti linee autobus domenica 9 giugno dalle ore 8 alle ore 12:30:

n. 51- 19nav-23–30–32–34–40–46–49–51-52–53–60–62–63-64-69–70-71–80–81–83–85–87–89–98–115–118–160–170-190F-200-201–280-301–446–490–492–495–590–628–715–870-881-910-911–913–916F-990–C2–C3–H.

Per il percorso specifico di ogni linea ATAC Roma le informazioni sono disponibili qui