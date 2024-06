MOBILITÀ

Strade chiuse a Roma giovedì 13 giugno quando Mille Miglia, la storica corsa d’auto d’epoca arriverà a Roma. Le strade saranno chiuse fino al mattino di sabato 15 giugno.

Le auto d’epoca, una volta entrate in città, raggiungeranno l’area di Villa Borghese e poi si fermeranno a via Veneto per lo storico saluto, dove saranno esposte al pubblico.

Oltre alle strade chiuse a Roma giovedì 13 giugno sono previste anche deviazioni ai percorsi dei mezzi pubblici.

Strade chiuse a Roma giovedì 13 giugno

Ecco le strade chiuse a Roma, giovedì 13 giugno fino al mattino di sabato 15 giugno.

Via Veneto, sarà chiusa al traffico, tra largo Fellini (Porta Pinciana) e via Boncompagni, sino alle 5,30 della mattina di sabato 15 giugno.

Nello specifico: dalle 7 di lunedì alle 14 di giovedì il tratto di via Veneto sarà chiuso solo in direzione di piazza Barberini; dalle 14 alla mezzanotte di giovedì, chiusura in entrambi i sensi di marcia (in questa fascia oraria sarà interdetta anche la viabilità all’interno di Villa Borghese) mentre venerdì e fino a sabato mattina, strade chiuse solo verso piazza Barberini.

Potrebbe interessarti anche:

Autobus, percorsi deviati a Roma giovedì 13 giugno

Oltre alle strade chiuse a Roma giovedì 13 giugno saranno deviati anche alcuni percorsi per quanto riguarda il trasporto pubblico.

Queste le modifiche:

Le linee di bus 52 – 53 – 61 – 100 – 160 – 590 – nMA – MA e n201 saranno deviate. La chiusura di via Veneto direzione piazza Barberini subirà una deviazione su via di Porta Pinciana e via Ludovisi. In direzione opposta, quindi verso largo Fellini, deviazione su via Boncompagni e via Piemonte.

Dalle 14 alle 24 di giovedì 13 giugno, per lo stop alla viabilità all’interno di Villa Borghese,le linee 61 e 160 limiteranno le corse a Porta Pinciana (capolinea temporaneo) senza raggiungere viale Washington. Le linee 89 – 490 – 495 – 590 – MA e nMA saranno deviate su viale del Muro Torto.

Tutte le modifiche ai percorsi sono consultabili qui