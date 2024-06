CAMION

Gli incentivi del bonus carburante autotrasporto sono destinati alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi

Per il bonus carburante autotrasporto, destinato alle imprese di autotrasporto merci conto terzi, sono pronti incentivi per 20 milioni di euro.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che sono disponibili le risorse per il bonus carburante autotrasporto pari a 20 milioni di incentivi.

Sono definite le modalità di ripartizione dei 20 milioni di euro dei contributi per l’anno 2024 del bonus carburante.

Gli incentivi sono destinati a compensare gli aumenti del costo del carburante a favore delle imprese dell’autotrasporto merci per conto terzi.

Il decreto di ripartizione, del bonus carburante autotrasporto, della Direzione Generale per la Sicurezza stradale e l’Autotrasporto, indica i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo.

Per il bonus carburante, le istanze sono state già acquisite nel mese di dicembre 2023. Attraverso la piattaforma informatica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ed istruite dalla direzione generale.

Decreto bonus carburante autotrasporto

Di seguito la copia del testo del decreto bonus carburante autotrasporto destinato alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi:

Il Decreto direttoriale 31 maggio 2024 n. 263

Il decreto direttoriale 31 maggio 2024 n. 263 bonus carburante autotrasporto definisce i criteri per l’erogazione dei contributi. Per le imprese beneficiarie che hanno già presentato istanza tramite la piattaforma aperta da Agenzia delle Dogane. Periodo di riferimento compreso tra il 6 ed il 13 dicembre 2023.

Chi può beneficiare del bonus carburante autotrasporto

I soggetti destinatari del contributo sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto. Indicate all’articolo 24- ter, comma 2, lettera a), numero 1) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che utilizzano, per l’esercizio delle predette attività, veicoli di categoria euro V o superiore con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate.

Le risorse del bonus carburante, nel limite dell’importo complessivo di cui all’articolo 1, sono assegnate agli aventi diritto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel mese di luglio 2022 per l’acquisto del gasolio, impiegato dai soggetti di cui all’articolo 2 in veicoli di categoria euro V o superiore di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

L’individuazione dei beneficiari del bonus carburante autotrasporto avviene attraverso l’apposita piattaforma informatica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Implementata dal 6 dicembre 2023 al 13 dicembre 2023. Nell’istanza sono inseriti i dati necessari alla determinazione del credito concedibile. Identificazione dell’impresa, indicazione degli identificativi SIDI delle fatture di acquisto di gasolio, delle somme spese dall’impresa e dei veicoli per i quali è stato acquistato il gasolio.

La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non impegna l’Amministrazione erogante il credito d’imposta, in quanto l’erogazione del citato credito dipende dall’effettiva disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie.

L’importo da erogare, per ciascuna impresa beneficiaria, è riparametrato al tetto di 20 milioni di euro, stabilito dall’articolo 1, comma 296 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.