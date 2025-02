CAMION

Manutenzione al traforo del Fréjus: modifiche alla circolazione e divieti per i mezzi pesanti

Dal 3 febbraio al 2 marzo 2025, il traforo del Frejus sarà soggetto a importanti lavori di manutenzione finalizzati al miglioramento della sicurezza. Durante questo periodo, saranno applicati divieti mezzi pesanti, chiusure totali in alcune notti e il senso unico alternato.

Chiusura totale del Frejus mercoledì 26 febbraio 2025

La chiusura totale del traforo del Frejus è prevista per mercoledì 26 febbraio 2025, dalle 00:00 alle 05:00. Durante queste ore, il tunnel sarà completamente chiuso al traffico, inclusi i mezzi pesanti, in entrambe le direzioni.

Divieto di transito per i mezzi pesanti febbraio e marzo 2025

Durante il periodo di lavori di manutenzione, sono previsti divieti di transito ai mezzi pesanti. Questa chiusura è necessaria per garantire la sicurezza degli utenti e per facilitare lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle infrastrutture del tunnel. I camion e gli altri mezzi pensati dovranno prepararsi alla chiusura totale e al senso unico alternato.

Senso unico alternato al Frejus: giorni e orari

Il senso unico alternato al Frejus sarà applicato durante le notti dal 3 febbraio al 2 marzo 2025, eccetto per i fine settimana, quando non sono previste limitazioni. I mezzi pesanti potranno transitare seguendo l’ordinamento del senso unico alternato.

Giorni e orari senso unico alternato al Frejus

Il senso unico alternato sarà attivo nelle seguenti notti: 03/02, 04/02, 05/02, 06/02, 07/02, 10/02, 11/02, 12/02, 13/02, 14/02, 17/02, 18/02, 19/02, 20/02, 21/02, 24/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/02.

Consultare gli orari al seguente link.

Calendario delle chiusure e del senso unico alternato

Il calendario prevede l’applicazione del senso unico alternato nelle notti specificate, mentre nei fine settimana non sono previste modifiche alla circolazione. Si consiglia di consultare il sito ufficiale del gruppo SFTRF per eventuali aggiornamenti e modifiche dell’orario di circolazione e delle chiusure.

Controllo delle modifiche in tempo reale

Per informazioni aggiornate sullo stato della circolazione e sulle chiusure, gli utenti del traforo del Frejus possono visitare il sito ufficiale del gruppo SFTRF: sftrf.fr.

Riferimenti normativi e sicurezza

I lavori di manutenzione al traforo del Frejus sono eseguiti in conformità con l’articolo 14 del regolamento di circolazione del traforo del Frejus, al fine di migliorare la sicurezza del tunnel. I mezzi pesanti sono esclusi dalla circolazione per garantire la sicurezza delle operazioni di miglioramento delle infrastrutture.

I lavori di manutenzione al traforo del Frejus comportano una serie di limitazioni al traffico, in particolare per i mezzi pesanti, che sono soggetti a divieti di transito e a chiusure totali. Gli automobilisti e i conducenti di mezzi pesanti sono invitati a pianificare con attenzione i loro spostamenti e a seguire le disposizioni per garantire la sicurezza durante il periodo di lavori.