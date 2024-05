MOBILITÀ

Brennero divieto di circolazione mezzi pesanti per i giorni 20 maggio 2024 e 30 maggio 2024, dalle 00:00 alle 22:00.

Il 20 maggio 2024 e il 30 maggio 2024 i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate non potranno circolare sull’A22 Brennero tratta da Vipiteno al confine di Stato direzione nord, divieto di circolazione dalle 00:00 alle 22:00.

Il divieto di circolazione vige per veicoli e per i complessi di veicoli di massa a pieno carico > 7,5 t. Per veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali e per quelli che trasportano merci pericolose. Ai sensi del Codice della Strada e delle specifiche ordinanze della Società sulla A22 Brennero

Lo ha deciso il Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano. Chiusura delle autostrade austriache e tedesche ai Tir per le festività in Austria e Germania.

Il Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano applica il divieto di circolazione. Per i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a 7,5 t. Sull’autostrada del Brennero, nella tratta da Vipiteno al confine di Stato – direzione nord.

Divieto di circolazione Brennero dalle ore 00:00 alle 22:00 lunedì 20 maggio e giovedì 30 maggio 2024.

Rimangono esclusi dal divieto, tra gli altri, i trasporti di animali vivi, di prodotti deperibili e i trasporti combinati strada rotaia in possesso della prenotazione ferroviaria