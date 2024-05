CAMION

Come prenotare il test drive su camion dell’Aero Tour Volvo Trucks e le tappe in Italia

Volvo Trucks Italia organizza l’Aero Tour che partirà il 15 giugno 2024. L’Aero Tour di Volvo Trucks permette con il test drive su camion di scoprire e provare, la nuova gamma di camion Aero.

L’Aero Tour di Volvo Trucks Italia parte il 15 giugno 2024 dalla sede nazionale di Bergamo, toccherà i principali Volvo Truck Center e tutti i concessionari * autorizzati attraversando l’Italia.

Volvo Trucks Italia dà il via all’Aero Tour, dal 15 giugno 2024, il test drive su camion è l’occasione per scoprire la nuova gamma di camion efficienti Aero.

Il tour è di 23 tappe che attraversano tutta l’Italia è permette di provare con il test drive la nuova gamma di camion Volvo Trucks all’insegna dell’innovazione e della tecnologia al servizio del trasporto sostenibile.

I camion dell’Aero Tour di Volvo

FH Aero alimentato a Diesel/Biocarburante: un connubio perfetto tra efficienza e prestazioni. Grazie a biocarburanti come l’HVO (Olio vegetale idrotrattato) può ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare alla potenza.

un connubio perfetto tra efficienza e prestazioni. Grazie a biocarburanti come l’HVO (Olio vegetale idrotrattato) può ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare alla potenza. FH Aero 100% Elettrico: l’avanguardia della tecnologia elettrica per un futuro a emissioni zero.

l’avanguardia della tecnologia elettrica per un futuro a emissioni zero. FH16 780 Aero: il camion più potente del settore, grazie al nuovo motore D17 per gli incarichi più impegnativi.

La gamma Volvo Trucks FH Aero ha un design aerodinamico e caratteristiche innovative. FH Aero offre un livello superiore di efficienza energetica, riducendo i consumi e di conseguenza le emissioni fino al 5%. I camion FH Aero vantano un minor consumo energetico, una maggiore autonomia e un livello superiore di sicurezza ed esperienza di guida in tutte le versioni elettrico o gas o diesel.

Test drive camion Volvo Trucks Aero Tour:

Tecnologia I-SEE di Volvo

Freni a disco “drag-free” ossia senza frizione parassita

Sistema di infotainment intuitivo

Nuovo sistema di navigazione integrato

Aggiornamenti interni relativi a forno microonde e prese elettrice USB-C integrati

My Business Apps di Volvo Trucks

Nuovo Servizio di monitoraggio pneumatici

Per prenotare il test drive sul sito o contattando un concessionario Volvo Trucks: Link al calendario delle tappe e per prenotare il test drive

Tappe del test drive camion Volvo Trucks Aero Tour

Per visionare e testare i truck dell’Aero Volvo Trucks, è necessario prenotare un appuntamento tramite l’apposito modulo presente nella pagina del sito. Gli AERO DAY, invece, sono giornate di porte aperte durante le quali non è richiesta alcuna prenotazione per partecipare.

Volvo Truck Center BERGAMO Da Sabato 15 giugno a Lunedì 17 giugno AERO DAY – Sabato 15 giugno

Volvo Truck Center VARESE Da Martedì 18 giugno a Mercoledì 19 giugno

Volvo Truck Center TORINO Giovedì 20 giugno

Volvo Truck Center CUNEO Da Venerdì 21 giugno a Lunedì 24 giugno AERO DAY – Sabato 22 giugno

Volvo Truck Center MODENA Da Martedì 25 giugno a Mercoledì 26 giugno

Truck Center VENEZIA Da Giovedì 27 giugno a Lunedì 1 luglio AERO DAY – Sabato 29 giugno

Truck Center TRENTO Martedì 2 luglio

Truck Center VERONA Da Mercoledì 3 luglio a Lunedì 8 luglio AERO DAY – Sabato 6 luglio

Truck Center MASSA Da Martedì 9 luglio a Mercoledì 10 luglio

Truck Center GENOVA Da Giovedì 11 luglio a Domenica 14 luglio

Tappe del test drive camion Volvo Trucks Aero Tour

Da Martedì 23 luglio a Lunedì 29 luglio | Meccanica Valtellinese S.r.l. – SONDRIO

Da Martedì 3 settembre a Lunedì 9 settembre | Cavicenter – FIRENZE

Da Martedì 10 settembre a Lunedì 23 settembre | A.V.I. SRL Adriatica Veicoli Industriali – RIMINI

Da Martedì 24 settembre a Lunedì 30 settembre | Teghini VI SPA – Etruria Truck – AREZZO

Da Martedì 1 ottobre a Lunedì 7 ottobre | FIMI S.P.A. – ASCOLI PICENO

Da Martedì 8 ottobre a Lunedì 14 ottobre | FCA SPA – ROMA

Da Martedì 15 ottobre a Lunedì 21 ottobre | Ideal Car SRL – BENEVENTO

Da Martedì 22 ottobre a Lunedì 28 ottobre | O.M.L. Officine Mecc. Longobardi SRL – SALERNO

Da Martedì 12 novembre a Lunedì 18 novembre | Covelli Truck Sud S.R.L. – BARI

Da Martedì 19 novembre a Lunedì 25 novembre | M.P. SRL – LECCE

Da Martedì 26 novembre a Lunedì 2 dicembre | Erre Truck S.R.L. – COSENZA

Da Martedì 3 dicembre a Lunedì 9 dicembre | Camion Service S.r.l. – REGGIO CALABRIA

Da Martedì 10 dicembre a Lunedì 16 dicembre | CO.VE.I. SRL – CATANIA

Calendario delle tappe e per prenotare il test drive Aero Volvo Trucks.

*A.V.I Srl, Camion Service Srl, Cavicenter, CO.VE.I Srl, Covelli Truck Sud Srl, Erre Truck Srl, FCA Spa, FIMI Spa, Ideal Car Srl, Meccanica Valtellinese, M.P. Srl, O.M.L Srl, Teghini VI Spa/ Etruria Truck, Volvo Truck Center Italia