Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa RENTRI su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

Dal 4 novembre 2024 sarà possibile stampare il format del registro direttamente dal portale RENTRI senza necessità di registrazione o iscrizione. Una volta stampato, il registro dovrà essere vidimato presso la CCIAA competente prima di poter essere utilizzato per le annotazioni.

RENTRI stampa del registro di carico e scarico trasporto rifiuti

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

Sul portale RENTRI è stata pubblicata la notizia relativa ai tempi. Riguarda la di vidimazione del nuovo registro di carico e scarico cartaceo e del formulario di identificazione.

Il nuovo servizio di stampa e vidimazione del registro di carico e scarico serve a garantire la conformità alle normative ambientali italiane. Gli operatori del settore trasporto rifiuti sono invitati a prepararsi per l’entrata in vigore di queste nuove procedure, consultando regolarmente il portale per aggiornamenti.

