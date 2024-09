CAMION

Dal 1º ottobre le imprese che investono in beni strumentali potranno presentare le domande per i contributi

Incentivi beni strumentali Nuova Sabatini Capitalizzazione, utili anche per le imprese di autotrasporto, dal 1º ottobre 2024.

Ecco come presentare la domanda per i contributi degli incentivi Nuova Sabatini Capitalizzazione dal 1º ottobre 2024.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con apposita circolare direttoriale, ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso e l’erogazione dei contributi degli incentivi riguardanti la “Nuova Sabatini Capitalizzazione”. Il provvedimento fa seguito all’entrata in vigore, lo scorso 20 aprile, del decreto interministeriale firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal ministro dell’Economia e delle Finanze, recante il Regolamento dell’intervento.

La misura degli incentivi, che ha l’obiettivo di sostenere i processi di capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, prevede la concessione di un contributo maggiorato a fronte di investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali.

L’ammontare degli incentivi e dei contributi è rapportato agli interessi calcolati su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:

5 % per le micro e piccole imprese

3,575 %, per le medie imprese

Le domande di accesso alle agevolazioni degli incentivi potranno essere presentate da parte delle PMI a partire dal 1° ottobre 2024. Il provvedimento ha una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro.

Termini e modalità presentazione domande per gli incentivi

