Dal 2 settembre al 16 dicembre 2024 il traforo del Monte Bianco è chiuso per un periodo di 105 giorni

Previsto un calo dei transiti nel 2024 per il Traforo del Monte Bianco, a causa della chiusura programmata, con calo del traffico di camion e mezzi pesanti del -7,88%. Dal 2 settembre al 16 dicembre 2024 il traforo del Monte Bianco è chiuso per un periodo di 105 giorni.

Il Traforo del Monte Bianco affronta un anno di cambiamenti nel 2024, con una prevista diminuzione significativa del traffico di veicoli, camion e mezzi pesanti. Le chiusure programmate per lavori di manutenzione straordinaria porteranno a un calo dei transiti, con una particolare flessione del -7,88% per camion e mezzi pesanti.

Traforo Monte Bianco, chiusure programmate e impatto sul traffico

Dal 2 settembre al 16 dicembre 2024, il traforo del Monte Bianco è soggetto a una chiusura totale per un periodo di 105 giorni. Questa interruzione è necessaria per eseguire lavori essenziali di rifacimento della volta e interventi sulla soletta, mirati a garantire la sicurezza e l’efficienza della struttura nel lungo termine.

Le chiusure avranno un impatto diretto sul flusso dei veicoli, con una previsione di calo complessivo dei transiti nel 2024 rispetto all’anno precedente. In particolare, il settore del trasporto merci subirà una contrazione significativa, con una diminuzione stimata del -7,88% per camion e mezzi pesanti.

Statistiche di traffico Traforo Monte Bianco e confronto con il 2023

Nel 2023, il Traforo Monte Bianco ha registrato un totale di 1.677.045 transiti, evidenziando già una tendenza al ribasso rispetto al 2022. Le chiusure programmate per manutenzione hanno contribuito a questa diminuzione, con 63 giorni di chiusura totale registrati nel corso dell’anno.

Tuttavia, un elemento interessante è stato l’incremento temporaneo del traffico di camion e mezzi pesanti durante la chiusura per 13 giorni del Traforo del Frejus, che ha spostato parte del traffico, attenuando parzialmente il calo complessivo.

Per quanto riguarda le diverse categorie di veicoli:

Traffico veicoli legger, flessione dell’1,25%.

Traffico di camion e mezzi pesanti riduzione del -7,88%.

Per gli Autobus, al contrario, il numero di transiti di autobus è aumentato significativamente, registrando un +39,14%.

Un incremento del traffico di autobus al Traforo Monte Bianco ha contribuito a mitigare parzialmente la diminuzione nel traffico dei veicoli leggeri e di camion e mezzi pesanti. Inoltre, grazie a un aumento tariffario del 7,36%, i ricavi netti da pedaggio sono cresciuti dello 0,7%, raggiungendo un totale di 58.329.000 euro.

Fattori che influenzano il traffico nel 2024

Oltre alle chiusure programmate al Traforo Monte Bianco, altri fattori contribuiranno a influenzare il traffico attraverso il traforo nel 2024. La chiusura della bretella di Santhià comporterà deviazioni che aumenteranno i tempi di percorrenza per i veicoli riducendo ulteriormente il volume di traffico.

Nonostante alcuni segnali di ripresa osservati nei primi giorni del 2024, l’impatto combinato delle chiusure e delle deviazioni stradali rappresenta una sfida significativa per il mantenimento dei livelli di traffico e dei ricavi associati.

Impatto delle chiusure del Traforo Monte Bianco

La Società italiana per azioni per il Traforo Monte Bianco (SITMB) sta valutando diverse strategie per mitigare l’impatto negativo delle chiusure sul traffico e sui ricavi. Queste includono:

Comunicazione efficiente con gli utenti riguardo ai periodi di chiusura e alle alternative disponibili.

Ottimizzazione dei lavori di manutenzione per garantire il rispetto dei tempi previsti e minimizzare le interruzioni.

Collaborazione con le autorità locali e le aziende di trasporto per coordinare le deviazioni e gestire efficacemente il flusso di traffico durante i periodi di chiusura.

Valutazione di possibili incentivi tariffari per stimolare l’utilizzo del traforo nei periodi di apertura e compensare le perdite durante le chiusure.

Nonostante le sfide previste per il 2024, il bilancio 2023 della SITMB si è concluso con un utile di esercizio di 11.512.000 euro, indicando una gestione finanziaria solida e resiliente. L’azienda punta a mantenere questa stabilità attraverso una pianificazione attenta e una gestione efficiente delle operazioni durante le chiusure programmate.

Guardando al futuro, i lavori di manutenzione programmati sono fondamentali per garantire la sicurezza e la funzionalità a lungo termine del Traforo Monte Bianco, assicurando che continui a servire come arteria vitale per il trasporto tra Italia e Francia.

