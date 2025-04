CAMION

Disagi per l’autotrasporto

Il traforo del Gran San Bernardo è chiuso ai mezzi pesanti a causa della neve sul versante svizzero. Disagi per l’autotrasporto, lo comunica Sitrasb, la Società italiana del traforo.

Neve al traforo Gran San Bernardo, chiuso: camion bloccati sul lato italiano

La nevicata in corso sul lato svizzero del traforo Gran San Bernardo ha portato le autorità a fermare il transito ai mezzi pesanti per motivi di sicurezza. Attualmente, secondo le informazioni fornite, i camion sono fermi nel piazzale italiano dell’infrastruttura, in attesa di aggiornamenti.

Il tunnel del Gran San Bernardo, che collega la Valle d’Aosta con il Canton Vallese, è un collegamento strategico per l’autotrasporto internazionale. La chiusura, anche se temporanea, rappresenta un ostacolo per i trasporti tra Italia e Svizzera.

Traforo Gran San Bernardo: aggiornamenti in tempo reale

Gli aggiornamenti sul traffico e sulle condizioni meteo al Traforo sono disponibili sul sito ufficiale del tunnel. Si consiglia agli autisti di mezzi pesanti di pianificare percorsi alternativi e di monitorare costantemente le indicazioni fornite da Sitrasb.

Codice giallo per neve anche al Traforo del Monte Bianco

Situazione sotto controllo, invece, al Traforo del Monte Bianco, dove il transito è al momento consentito, ma sul versante italiano è attivo un codice giallo per rischio neve.

Gli autisti di mezzi pesanti sono invitati alla massima prudenza e a consultare i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti in tempo reale.

La chiusura del traforo ai mezzi pesanti comporta inevitabili ripercussioni sull’autotrasporto internazionale, costringendo camion e operatori della logistica a rivedere i percorsi, affrontare tempi di attesa più lunghi e gestire maggiori costi operativi legati alle deviazioni obbligate su altri valichi alpini già congestionati o soggetti a ulteriori restrizioni.

