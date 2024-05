CAMION

Proroga della validità abbonamenti pedaggi per chiusura totale del Monte Bianco per 15 settimane

Pedaggi Monte Bianco comunicata la proroga della validità degli abbonamenti.

Nel corso del 2024, il Traforo del Monte Bianco è oggetto di importanti lavori di manutenzione e risanamento strutturale.

E’ stabilita quindi la proroga della data di scadenza di tutti gli abbonamenti pedaggi, a causa della chiusura programmata del Monte Bianco, di 15 settimane consecutive.

La chiusura totale di 15 settimane consecutive è dalle ore 17:00 di lunedì 2 settembre 2024 fino alle ore 17:00 di lunedì 16 dicembre 2024.

Proroga della validità degli abbonamenti pedaggi Monte Bianco

Per minimizzare i disagi, la validità di tutti gli abbonamenti pedaggi (sia da 10 che da 20 transiti), attivi alla data di inizio della chiusura totale, ovvero il 2 settembre 2024 è prorogata automaticamente di 4 mesi.

Ad esempio:

Un abbonamento con scadenza al 30 settembre 2024 sarà prorogato al 31 gennaio 2025.

Un abbonamento con scadenza al 30 aprile 2026 sarà prorogato al 31 agosto 2026.

Gli utenti non dovranno presentare alcuna richiesta specifica per beneficiare della della validità degli abbonamenti pedaggi; l’estensione della validità è effettuata automaticamente.

Opzioni per i pedaggi residui Monte Bianco

Nel caso in cui, avvicinandosi alla nuova data di validità, un abbonamento pedaggi per il Monte Bianco, non è utilizzato completamente, è possibile mantenere i transiti residui semplicemente ricaricando nuovamente l’abbonamento (con 10 o 20 passaggi).

I pedaggi residui insieme ai nuovi transiti ricaricati potranno essere utilizzati entro 24 mesi dalla data di ricarica dell’abbonamento.

Queste misure sono pensate per garantire la massima flessibilità agli utenti. Per ridurre al minimo i disagi derivanti dalle chiusure necessarie per i lavori di risanamento. L’obiettivo finale è quello di assicurare che il Traforo del Monte Bianco continui a rappresentare un’infrastruttura sicura e affidabile per tutti i suoi utenti.

I lavori di risanamento del Traforo del Monte Bianco, sebbene comportino significative interruzioni del traffico, sono essenziali. E’ fondamentale la manutenzione a lungo termine di questa cruciale via di collegamento tra Italia e Francia. La proroga degli abbonamenti pedaggi Monte Bianco e le opzioni per i transiti residui sono misure pensate per agevolare gli utenti e mitigare l’impatto delle chiusure programmate.

