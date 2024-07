MOBILITÀ

Come evitare la multa, comunicare l’adeguamento del camion e i documenti necessari

Da settembre 2024, multe automatiche ai camion sprovvisti di sistemi di segnalazione angolo cieco, ai varchi di accesso di Milano.

Il Comune di Milano ha ripristinato le norme sull’obbligo dei dispositivi di rilevamento dell’angolo cieco sui camion e sui mezzi pesanti.

L’assessore alla mobilità del Comune di Milano comunica che dal mese di settembre 2024 sarà attivato sistema di multa automatico ai varchi di accesso a Milano.

I camion e i mezzi pesanti devono essere provvisti di sistemi di segnalazione angolo cieco, devono essere muniti dell’apposito adesivo di segnalazione visiva sulle fiancate e sul retro del veicolo, al fine di allertare pedoni e ciclisti sulla pericolosità di affiancarsi in aree in cui il conducente non riesce a individuare la loro presenza nell’angolo cieco.

Comunicare l’avvenuto adeguamento del camion o del mezzo pesante per evitare la multa automatica utilizzando il servizio online sul sito di Area B.

Angolo cieco camion, le regole

Per poter circolare in Area B il Comune di Milano ha introdotto l’obbligo per camion (cat. N3) e autobus (cat. M3) di installare sistemi di segnalazione ottica e/o acustica e/o tattile che allertino il conducente della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore del veicolo e sul lato del marciapiede, il cosiddetto “angolo cieco”.

Nel corso del mese di settembre p.v. sarà attivato il sanzionamento automatico dai varchi di accesso.

Tutti i veicoli devono essere, in ogni caso, muniti dell’apposito adesivo di segnalazione visiva sulle fiancate e sul retro del veicolo, al fine di allertare pedoni e ciclisti sulla pericolosità di affiancarsi in aree in cui il conducente non riesce a individuare la loro presenza (angolo cieco).

Adeguamento camion e mezzi pesanti scadenze

Possono circolare fino al 31 dicembre 2024 i camion (cat. N3) e gli autobus (cat. M3) i cui proprietari, seppur al momento sprovvisti dei dispositivi obbligatori, siano in possesso di un contratto di acquisto relativo ai sistemi di rilevazione richiesti per l’angolo cieco.

La copia della documentazione che attesta l’acquisto (ordine di acquisto indicante il numero di kit ordinati, marca e modello) deve essere inviata al Comune di Milano utilizzando il servizio online sul sito di ATM di Area B (https://areab.atm.it) e deve essere conservata a bordo del veicolo.

Dal 1° ottobre 2024, inoltre, l’obbligo di installazione dei sistemi di segnalazione sarà esteso anche ai furgoni (cat. N2) e agli autobus (cat. M2).

Potranno circolare fino al 31 dicembre 2025 i furgoni (cat. N2) e gli autobus (cat. M2) i cui proprietari, seppur al momento sprovvisti dei dispositivi obbligatori, siano in possesso di un contratto di acquisto relativo ai sistemi di rilevazione richiesti per l’angolo cieco.

La copia della documentazione che attesta l’acquisto (ordine di acquisto indicante il numero di kit ordinati, marca e modello) deve essere inviata al Comune di Milano utilizzando il servizio online sul sito di ATM di Area B (https://areab.atm.it) e deve essere conservata a bordo del veicolo.

È possibile verificare la categoria del veicolo (es M2, M3, N2, N3) consultando il campo “J” della carta di circolazione.

Come comunicare l’adeguamento al Comune di Milano

Per evitare di incorrere in multe è necessario comunicare l’adeguamento del camion o mezzo pesante al nuovo obbligo utilizzando il servizio online sul sito di Area B (https://areab.atm.it).

La copia della documentazione che attesta l'acquisto (ordine di acquisto indicante il numero di kit ordinati, marca e modello) deve essere inviata al Comune di Milano utilizzando il servizio online sul sito di ATM di Area B (https://areab.atm.it) e deve essere conservata a bordo del veicolo.

Per ulteriori informazione consultare l’informativa sul sito del Comune di Milano.

