CAMION

Tachigrafo, in arrivo alcune modifiche inerenti agli obblighi di comunicazione nel settore del trasporto su strada.

Lo ha comunicato l’associazione Anita.

Il Regolamento UE n. 2024/1230 del 24 aprile 2024 ha apportato alcune modifiche in merito all’obbligo di comunicazione degli Stati membri alla Commissione UE delle liste degli installatori e delle officine autorizzate ad effettuare installazioni, controlli, ispezioni e riparazioni dei tachigrafi e delle carte tachigrafiche rilasciate.

In particolare, si stabilisce che gli Stati membri devono pubblicare sui propri siti le liste degli installatori e delle officine autorizzate e delle carte tachigrafiche loro rilasciate, mantenendole aggiornate.

La Commissione è inoltre tenuta a pubblicare l’elenco dei siti internet nazionali sul proprio sito istituzionale. Si evita così la problematica delle carte officina valide un anno non aggiornate sul sito della Commissione.

Alcuni Stati membri dispongono già di tali siti internet. L’obbligo comporterebbe pertanto una riduzione degli oneri amministrativi sia per la Commissione che per gli Stati membri, nonché una riduzione dei costi di applicazione per le parti interessate, garantendo una distribuzione più aggiornata ed efficace delle informazioni.

Il Regolamento entra in vigore il 19 maggio 2024.

Verso la seconda generazione del tachigrafo intelligente

Il tachigrafo è lo strumento che registra la velocità e i tempi di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri.



L’utilizzo del tachigrafo, come strumento di misurazione della velocità e dei tempi di guida nasce dall’applicazione di una normativa europea sull’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. L’obiettivo principale è la sicurezza stradale.

Recentemente il mondo dell’autotrasporto sta introducendo la seconda generazione del tachigrafo intelligente, una rivoluzione per il mondo dell’autotrasporto e dei camion.

Con una circolare, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha invitato gli operatori a procedere al più presto con la sostituzione dei tachigrafi non conformi con i tachigrafi intelligenti di seconda generazione.