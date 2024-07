CAMION

Geotab, leader globale nella tecnologia per i mezzi pesanti connessi, presenta il report sul trasporto commerciale 2024. Il report Geotab 2024 evidenzia una riduzione del 40% degli incidenti dei mezzi pesanti connessi.

Questo report offre preziosi insight sul panorama in evoluzione del trasporto commerciale, evidenziando il ruolo della telematica avanzata nell’ottimizzazione delle flotte e nella sicurezza dei veicoli.

Report 2024 sicurezza mezzi pesanti Geotab

Riduzione del tasso di incidenti mezzi pesanti

Le flotte commerciali che utilizzano le funzionalità di sicurezza di Geotab hanno registrato una riduzione del 40% dei tassi di incidenti a livello globale. Secondo gli esperti, un uso esteso delle funzionalità di sicurezza per i veicoli potrebbe evitare circa 3.500 incidenti globalmente.

Aumento dei chilometri percorsi in Italia

L’analisi del report Geotab 2024 evidenzia che in Italia i chilometri percorsi dai mezzi pesanti prima del verificarsi di un incidente sono aumentati del 5,3%. Questo dato suggerisce un miglioramento significativo delle misure di sicurezza adottate per i mezzi pesanti. In termini di performance, l’Italia si posiziona subito dopo la Spagna (5,7%) e prima del Brasile (4%).

Riduzione tempi di inattività mezzi pesanti

Il report Geotab 2024 indica un calo del 6,3% dei tempi di inattività dei camion in Italia, con effetti positivi sulla sostenibilità. L’Italia, insieme a Portogallo (10,2%) e Francia (10,4%), ha mostrato una significativa riduzione dei tempi di sosta a motore acceso, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i costi.

Diminuzione della durata media dei viaggi

In Italia è stata registrata una riduzione del 4,3% nella durata media dei viaggi dei mezzi pesanti, grazie a una migliore pianificazione e all’individuazione di percorsi più efficienti. Questo risultato evidenzia l’importanza della data intelligence per ottimizzare le operazioni delle flotte.

Mezzi pesanti elettrici

Sebbene in Italia l’adozione di mezzi pesanti elettrici commerciali sia diminuita del 28%, a livello globale si è registrato un incremento significativo. In Europa, Portogallo (38%), Francia (37%), Spagna (25%) e UK (22%) hanno visto un aumento nell’adozione dell’elettrico per i camion. Nelle nazioni in via di sviluppo, come Sudafrica (796%), Perù (289%) e Messico (248%), si è osservata la crescita più significativa.

Geotab

“Il potenziale di trasformazione dei veicoli connessi e l’importanza di poter contare su dati affidabili sono ormai evidenti”, dichiara Franco Viganò, Director, Strategic Channel & Italy Country Manager di Geotab. “Il nostro report fornisce preziose indicazioni sul panorama dinamico del settore dei trasporti. Mentre le aziende si sforzano di adattarsi all’evoluzione delle condizioni di mercato e di adottare pratiche sostenibili, Geotab continua a impegnarsi per fornire loro gli strumenti e i suggerimenti basati sui dati di cui hanno bisogno per crescere in un contesto sempre più complesso”.

Il settore della telematica per i mezzi pesanti e le flotte è in continua crescita. Si prevede che il mercato globale della telematica per i trasporti crescerà con un CAGR del 20% dal 2022 al 2029, raggiungendo oltre 66,04 miliardi di dollari entro il 2029. Geotab si impegna a fornire approfondimenti di valore eccezionale per guidare le prestazioni, l’efficienza, la redditività e la sostenibilità dell’industria dei trasporti.

Il report completo è disponibile gratuitamente e può essere consultato sul sito web di Geotab.

