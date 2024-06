CAMION

Dettaglio dei sistemi di sicurezza avanzati ADAS obbligatori per veicoli per il trasporto merci categoria N e sui rimorchi e sui semirimorchi categoria O

Per tutti camion di nuova immatricolazione, dal 7 luglio 2024, sono obbligatori i sistemi di sicurezza avanzati dei ADAS.

Dal 7 luglio 2024 tutti i veicoli immatricolati per la prima volta, anche quelli di categoria N devono essere equipaggiati di una serie di dispositivi avanzati di assistenza alla guida a tutela della sicurezza in strada chiamati ADAS

I dispositivi ADAS obbligatori per i camion sono riepilogati dal Regolamento (UE) 2019/2144 del 27 novembre 2019

Che cosa sono gli ADAS per i camion

ADAS è un acronimo di Advanced Driver Assistance System, ovvero Sistema avanzato di assistenza alla guida. Con questo nome si intendono tutti quei dispositivi elettronici che, come dice la parola stessa, assistono nella guida.

Gli ADAS sistemi di sicurezza avanzati obbligatori, riguardano le automobili e i camion. Gli ADAS devono essere montati sui veicoli per il trasporto delle persone categoria M, veicoli per il trasporto merci categoria N e sui rimorchi e semirimorchi categoria O.

I sistemi di sicurezza avanzati ADAS devono essere montati su tutti i veicoli camion compresi. Per i camion e per i mezzi pesanti ci sono anche sistemi automatici fondamentali per la sicurezza stradale:

Soluzioni che migliorano la visibilità nei punti ciechi, come l’uso di telecamere;

Sistemi di allerta per cambi di corsia improvvisi, ad esempio se ci si addormenta al volante o si effettuano manovre imprudenti;

Tecnologie che consentono al veicolo di frenare automaticamente in situazioni di emergenza;

Sistemi per il rilevamento di utenti vulnerabili, come pedoni e ciclisti, nelle vicinanze del veicolo.

ADAS camion: quali sono quelli obbligatori

Di seguito i dispositivi ADAS obbligatori per i camion:

Segnale di arresto di emergenza: luce di stop lampeggiante che segnala agli altri utenti della strada dietro al camion che il mezzo sta rallentando rapidamente o sta frenando bruscamente;

Assistenza intelligente per la velocità: con questo sistema si monitora attivamente e si avvisa il conducente se supera il limite, con invito a rallentare la marcia.

Sistema di monitoraggio della pressione pneumatici: dispositivo per il monitoraggio dei pneumatici con segnalazione al conducente di un’eventuale perdita di pressione in tempo reale.

Informazioni per la retromarcia: sensori e telecamera che offrono al conducente una panoramica degli oggetti e delle persone che si trovano dietro l’autocarro.

Informazioni sugli angoli ciechi: un sistema basato su telecamere che rilevano la presenza di un pedone o un ciclista a fianco del mezzo, in particolare sul lato destro, dove il conducente non riesce a vedere.

Rilevamento della sonnolenza e della soglia di attenzione: sistemi di sicurezza che servono per valutare lo stato di attenzione del conducente.

Sistemi obbligatori sui camion nei prossimi anni

Chi si appresta ad acquistare un camion dovrà tenere conto dell’introduzione di nuovi obblighi sulla dotazione dei sistemi ADAS dei prossimi anni.

A partire dal 2026 sarà obbligatorio dotare i veicoli di sistemi per il “riconoscimento e la prevenzione delle distrazioni”. Successivamente, entro il 2029 saranno richiesti ulteriori dispositivi di sicurezza, tra cui una “visione diretta migliorata del posto di guida” e un “registratore dati evento in caso di incidente” (scatola nera).

I dispositivi sono quelli individuati dal Regolamento (UE) 2019/2144 del 27 novembre 2019.

