Infrastrutture

L’Autostrada A35, nota anche come Brebemi, ha ottenuto la certificazione iRAP (International Road Assessment Programme) per la sicurezza stradale: si tratta della prima autostrada in Italia e una delle prime in Europa ad aver ricevuto il riconoscimento.

La certificazione iRAP consente di valutare la qualità delle infrastrutture stradali assegnando loro un punteggio da 1 a 5 stelle in base a standard globali di sicurezza.

Ogni avanzamento in termini di punteggio può infatti garantire la possibilità di riduzione fino al 50% degli incidenti mortali. Con specifico riferimento alla classifica, le autostrade che ottengono tre o più stelle – come ad esempio l’A35 Brebemi (4 stelle) – sono considerate più sicure e contribuiscono a salvare vite.

Il gruppo internazionale Aleatica – che gestisce 20 infrastrutture di trasporto in Europa, Messico e America Latina e di cui l’A35 Brebemi fa parte – è pioniera nell’ottenimento di questa certificazione per otto concessioni in quattro Paesi: Italia, Messico, Cile e Spagna.

Stando alle dichiarazioni del Global CEO di Aleatica David Diaz, il gruppo intende proseguire nella promozione di autostrade sicure e sostenibili, con l’obiettivo di garantire un punteggio di tre o più stelle per almeno il 75% delle sue infrastrutture entro il 2030.