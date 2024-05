CAMION

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica in Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024 la delibera del 7 maggio 2024, contenente le nuove disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2023.

La delibera CCAA n.2 del 7 maggio 2024 stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per la riduzione dei pedaggi autostradali, da parte delle imprese di trasporto merci.

Soggetti beneficiari della riduzione dei pedaggi autostradali

Le imprese che possono beneficiare della riduzione sono:

Imprese di autotrasporto merci in conto terzi regolarmente iscritte all’Albo.

Imprese di autotrasporto merci in conto proprio titolari di licenza.

Cooperative e consorzi di trasporto merci.

Imprese di trasporto merci in conto terzi e in conto proprio appartenenti ad altri Stati UE.

Per poter presentare la domanda di riduzione dei pedaggi autostradali, le imprese devono aver sostenuto un costo in pedaggi pari almeno a 200 mila euro.

Nel caso di adesione a consorzi e cooperative, l’istanza di riduzione dei pedaggi autostradali deve essere presentata dall’organismo collettivo con riferimento al fatturato globale.

Modalità di presentazione domanda di riduzione dei pedaggi autostradali

Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica accedendo alla sezione “Pedaggi” del sito dell’Albo Autotrasporto nei seguenti termini:

Prenotazione della domanda : dalle ore 9.00 di mercoledì 5 giugno fino alle ore 14.00 di martedì 11 giugno.

: dalle ore 9.00 di mercoledì 5 giugno fino alle ore 14.00 di martedì 11 giugno. Presentazione della domanda : dalle ore 9.00 di lunedì 24 giugno fino alle ore 14.00 di martedì 23 luglio.

: dalle ore 9.00 di lunedì 24 giugno fino alle ore 14.00 di martedì 23 luglio. Termine ultimo per l’inserimento dei dati fissato al 22 luglio 2024 e per la firma e invio della domanda al 23 luglio 2024.

È importante notare che la sezione “Pedaggi” elabora i dati in maniera asincrona, pertanto il termine ultimo per l’inserimento dei dati è il 22 luglio 2024, mentre il termine delle ore 14.00 del 23 luglio 2024 è valido per la sola firma ed invio della domanda.

Tabella percentuali di riduzione dei pedaggi autostradali

Le percentuali di riduzione sono diversificate in base ai seguenti criteri:

Fatturato globale annuo.

Classe ecologica dei mezzi.

La riduzione può raggiungere fino al 13% per volumi di pedaggi oltre i 5 milioni di euro e per veicoli di categoria Euro 6 e superiori o ad alimentazione alternativa. Inoltre, alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22.00 e le 2.00 o uscita tra le 2.00 e le 6.00) spetta un’ulteriore riduzione del 10%.

Ristorni sui pedaggi

La riduzione dei pedaggi autostradali è riconosciuta sui pedaggi pagati con la riscossione differita per i transiti effettuati con veicoli ecologici di categoria Euro V e superiore, ovvero ad alimentazione alternativa o elettrica. Le categorie di veicoli interessate sono:

Categorie autostradali B, 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati). Se il sistema di classificazione è basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli.

Classi 2, 3 o 4 se il sistema è volumetrico.

Limiti di risorse

Qualora l’ammontare delle richieste di riduzione dei pedaggi autostradali risulti superiore alle risorse disponibili, attualmente pari a 148,5 milioni di euro, il Comitato Centrale dell’Albo provvederà a rideterminare le percentuali di riduzione in modo proporzionale.