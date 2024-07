CAMION

Autostrade Alto Adriatico comunica le previsioni traffico per il fine settimana del 13 e 14 luglio 2024 con code, rallentamenti e cantieri aperti.

Le previsioni traffico del secondo fine settimana di luglio risentono infatti del cantiere di asfaltature nell’ultimo tratto di circa 3 chilometri tra Alvisopoli e il Nodo di Portogruaro sull’autostrada A4. I lavori si effettuano di notte quando i flussi di traffico subiscono una drastica diminuzione.

Così accadrà tra sabato 13 e domenica 14 luglio quando l’intervento interesserà in particolare la rampa che collega la A4 provenienza Trieste/Udine alla A28. Sarà dunque chiuso il tratto della A4 compreso tra lo svincolo di Latisana e il Nodo di Portogruaro in direzione Venezia.

La chiusura avverrà tra le ore 20,00 di sabato 13 luglio e le ore 05,00 di domenica 14. Nessun problema invece per chi proviene da Venezia ed è diretto verso la A28 o prosegue per la A4 in direzione Udine/Trieste e per chi proviene dalla A28 e deve immettersi sulla A4.

Il fine settimana sarà caratterizzato da un sabato mattina e pomeriggio da bollino rosso (traffico intenso) sulla A4 in direzione Trieste, e al mattino sulla A23 (direzione Palmanova) e sulla A57 Tangenziale di Mestre (direzione Trieste). Traffico sostenuto (bollino giallo), invece, sulla A4 in direzione Venezia fino al pomeriggio e sulla A28 in direzione Portogruaro per tutto l’arco della giornata.

Domenica 14 sarà caratterizzata da bollino giallo sulla A4 in entrambe le direzioni alla mattina e al pomeriggio e sulla A28 (direzione Portogruaro) alla mattina. Si prevede complessivamente il passaggio di circa 188 mila veicoli su tutta la rete gestita da Autostrade Alto Adriatico,

Per i lavori di posa e varo di lastre prefabbricate del cavalcavia di Sistiana dalle ore 20,00 di domenica 14 alle ore 07,00 di lunedì 15 sarà chiuso il raccordo autostradale tra Prosecco e Sistiana in direzione Venezia con possibilità di rientro al Lisert.

Per la direzione Trieste l’uscita obbligatoria sarà a Sistiana con possibilità di rientro sempre a Sistiana. Scambio di carreggiata all’altezza dello svincolo di Sistiana che partirà dalle 21,30 di sabato 13 e che proseguirà fino alle ore 13,00 di lunedì 15.

Autostrade Alto Adriatico raccomanda massima prudenza soprattutto in prossimità dei cantieri e in presenza di code.

Per ogni informazione sulle previsioni traffico in tempo reale è possibile consultare il sito www.infoviaggiando.it, la app infoviaggiando e chiamare il numero verde 800996099.

Leggi anche: Divieti Brennero ai camion danneggiano il trasporto merci