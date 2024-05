CAMION

Pedaggio autostrada in Germania, dal 1 luglio 2024 obbligo per i camion di oltre 3,5 tonnellate. Come avere l’OBU per il pagamento automatico

A partire dal 1 luglio 2024 vige l’obbligo di pagamento del pedaggio in autostrada per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate.

La riforma dei pedaggi, in Germania, prevede l’obbligo di pagamento del pedaggio in autostrada per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate. Il pagamento del pedaggio in autostrada, esteso anche alla categoria camion da 3,5 a 7,5 ton, inizierà dal 1 luglio 2024. Questa classe di mezzi pesanti, fino ad ora, era esclusa dall’obbligo di pagamento del pedaggio alla Toll Collect.

Regole del pedaggio in autostrada in Germania e adeguamenti tariffari

Dal 1° luglio 2024, il nuovo pedaggio in autostrada per i camion si applica anche ai veicoli commerciali superiori a 3,5 tonnellate. In caso di mancato pagamento del pedaggio scatta un’infrazione amministrativa.

Per il pagamento del pedaggio in Germania, i proprietari dei camion possono acquistare un cosiddetto OBU. L’Ufficio Federale per la logistica e la mobilità BALM consiglia di acquistare l’OBU in tempo utile visti i tempi necessari per l’installazione.

La registrazione automatica con l’On-Board Unit (OBU) è utile per il pagamento automatico del pedaggio in autostrada in Germania.

L’OBU è installato sul camion, per il pagamento del pedaggio in autostrada in Germania non è più necessario prenotarsi manualmente tramite app o su Internet.

Per poter pagare il pedaggio in Germania, utilizzando l’OBU, è necessario registrare l’azienda e i camion a pedaggio dell’autostrada sul sito Toll Collect.

Pagamento dell’autostrada in Germania con OBU

Gli OBU, Onboard-Unit sono forniti da Toll Collect, dai fornitori dell’European Electronic Toll Service (EETS) o dai loro partner di distribuzione.

Per utilizzare un Toll Collect-OBU, è necessario registrare i veicoli con Toll Collect e fissare un appuntamento per l’installazione con un’officina partner di servizio. Prima del primo viaggio con la nuova OBU, bisogna assicurarsi che il peso sia impostato.

Con il Toll Collect-OBU, il pedaggio dell’autostrada verrà automaticamente addebitato a partire dal 1° luglio 2024.

Verificare se il camion è soggetto al pagamento a partire dal 1° luglio 2024

Controllare il certificato di registrazione parte 1 (documento di registrazione del veicolo).

La voce nel campo F.1 è fondamentale: i veicoli con un tzGm superiore a 3,5 tonnellate sono soggetti al pedaggio, mentre quelli con un tzGm di 3,5 tonnellate o meno non lo sono.

Le combinazioni di veicoli sono soggette al pedaggio solo se il veicolo di traino ha un tzGm superiore a 3,5 tonnellate. (Pertanto, un insieme di veicoli con un tzGm superiore a 3,5 tonnellate non è soggetto al pedaggio dal 1° luglio 2024 se il veicolo di traino ha esattamente 3,5 tonnellate di tzGm o meno.)

L’obbligo del pedaggio in autostrada si applica ai veicoli utilizzati o idonei per il trasporto di merci. Sono previste eccezioni al pedaggio obbligatorio per le imprese artigianali.

Tabella aumenti pedaggi Germania dal 1 luglio 2024

A partire dal 1° luglio 2024, le tariffe dei pedaggi autostradali dipenderanno dalla distanza percorsa e includeranno una tariffa per chilometro che considera le emissioni di CO₂, l’inquinamento atmosferico e acustico, e i costi infrastrutturali. Queste tariffe variano in base alla classe di peso e al numero di assi dei veicoli. Dal 1° dicembre 2023, la classe di peso sarà determinata dal tzGm anziché dal peso totale ammesso (campo F.2 di immatricolazione). I veicoli saranno classificati in base alle emissioni e all’inquinamento atmosferico, con la possibilità di richiedere una classe più economica per i veicoli immatricolati dopo il 1° luglio 2019. Toll Collect ha pubblicato una apposita tabella con i costi dei pedaggi autostradali.

Mezzi pesanti esenti dal pagamento dei pedaggi autostradali in Germania

Le nuove disposizioni stabiliscono che i pedaggi sono applicati solo ai veicoli destinati o utilizzati per il trasporto di merci su strada. Eccezioni per veicoli per artigiani e alcuni veicoli speciali e a zero emissioni. Per veicoli commerciali e automezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate, diventerà obbligatorio il pagamento del pedaggio in autostrada a partire dal 1° luglio 2024.