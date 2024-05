CAMION

Il Traforo del Monte Bianco, una delle arterie principali di collegamento tra Italia e Francia, è interessato da una serie di chiusure totali alla circolazione nel mese di maggio 2024. Queste chiusure, comunicate dal GEIE Traforo del Monte Bianco, sono necessarie per consentire importanti lavori di manutenzione. La prima chiusura avrà luogo il 21 maggio 2024.

Il Monte Bianco è chiuso e la circolazione totalmente interrotta dal 21 maggio 2024 alle ore 19:00 al giorno 22 maggio 2024 alle ore 07:30 per consentire la realizzazione di attività di manutenzione

Monte Bianco chiusure di maggio 2024

Le interruzioni alla circolazione previste il mese di maggio 2024, per il Traforo del Monte Bianco, sono le seguenti:

Dal 21 maggio 2024 alle ore 19:00 al 22 maggio 2024 alle ore 07:30

Dal 22 maggio 2024 alle ore 19:00 al 23 maggio 2024 alle ore 07:30

Dal 23 maggio 2024 alle ore 19:00 al 24 maggio 2024 alle ore 07:30

Dal 27 maggio 2024 alle ore 19:00 al 28 maggio 2024 alle ore 07:30

Dal 28 maggio 2024 alle ore 19:00 al 29 maggio 2024 alle ore 07:30

Dal 29 maggio 2024 alle ore 19:00 al 30 maggio 2024 alle ore 07:30

Dal 30 maggio 2024 alle ore 19:00 al 31 maggio 2024 alle ore 07:30

Queste chiusure per il mese di maggio 2024 sono comunicate dal GEIE Traforo del Monte Bianco.

Manutenzione e chiusure 2024

Tra aprile e giugno 2024, nonché da inizio settembre a metà dicembre 2024, il Traforo del Monte Bianco è teatro di due importanti progetti:

Risanamento di una porzione di impalcato stradale

Rifacimento di due porzioni di volta di 300 metri ciascuna

Questi progetti comporteranno diverse chiusure programmate del Monte Bianco:

5 chiusure notturne infrasettimanali (dalle ore 19:30 alle ore 06:00) della durata di 10 ore e 30 minuti ciascuna

27 chiusure notturne infrasettimanali (dalle ore 19:00 alle ore 07:30) della durata di 12 ore e 30 minuti ciascuna

1 chiusura prolungata di 30 ore e 30 minuti, con inizio alle ore 23:30 del 20 giugno 2024

1 chiusura totale della durata di 15 settimane consecutive, dalle ore 17:00 di lunedì 2 settembre fino alle ore 17:00 di lunedì 16 dicembre 2024

Calendario previsionale delle interruzioni della circolazione

Il calendario previsionale delle interruzioni della circolazione per il periodo aprile-dicembre 2024 è disponibile per consultazione. Questo calendario include anche le interruzioni per la realizzazione di operazioni di manutenzione e per lo svolgimento di esercitazioni di sicurezza obbligatorie.

Per ulteriori dettagli, consultate il sito ufficiale del GEIE Traforo del Monte Bianco, dove sono disponibili tutte le informazioni aggiornate relative alle chiusure e ai lavori in corso.