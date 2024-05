CAMION

Modifica al 2028 delle disposizioni di ingresso a Milano in Aerea B e Area C per i veicoli trasporto merci inferiori alle 3,5 tonnellate N1

Il Comune di Milano proroga al 2028 l’ingresso in Area B e in Area C per veicoli trasporto merci N1 inferiori alle 3,5 tonnellate. La proroga, per l’ingresso alle Aree B e C è contenuta nelle recenti modifiche alle disposizioni sulla circolazione dei veicoli di trasporto merci.

Le nuove disposizioni del Comune di Milano modificano la data prevista dell’inizio del divieto di circolazione e di ingresso in Area B e C, per i veicoli di trasporto merci inferiori alle 3,5 tonnellate N1. I veicoli di trasporto merci inferiori alle 3,5 tonnellate N1 possono entrare in Aerea B e C fino al 30 settembre 2028.

Disposizioni Milano ingresso Area B veicoli trasporto merci

L’Area B di Milano è una vasta zona a traffico limitato con regolamentazioni stringenti per la riduzione delle emissioni inquinanti. Le nuove regole a Milano per l’ingresso Area B stabiliscono quanto segue:

Veicoli Diesel Euro 6A: veicoli trasporto merci N1 alimentati a diesel Euro 6A, acquistati dopo il 31 dicembre 2018, possono circolare fino al 30 settembre 2028.

Veicoli Diesel Euro 6 B-C: veicoli trasporto merci N1 alimentati a diesel Euro 6 B-C, acquistati dopo il 30 settembre 2019, possono circolare fino al 30 settembre 2028.

I veicoli trasporto merci N1 devono rispettare i criteri di omologazione Euro 6A o Euro 6 B-C, che prevedono standard di emissione di NOx e particolato ridotti rispetto alle precedenti normative Euro.

Specifiche per l’Area C veicoli trasporto merci

L’Area C, che comprende il centro storico di Milano, impone ulteriori restrizioni al traffico per migliorare la qualità dell’aria e ridurre la congestione. Le disposizioni a Milano per l’ingresso dei veicoli di trasporto merci N1 in Area C sono:

Veicoli Diesel Euro 6A: veicoli acquistati dopo il 31 dicembre 2018 possono continuare a circolare fino al 30 settembre 2028.

Veicoli Diesel Euro 6 B-C: veicoli acquistati dopo il 30 settembre 2019 sono anch’essi autorizzati a circolare fino al 30 settembre 2028.

L’Area C è monitorata tramite telecamere ai varchi d’accesso e richiede il pagamento di una tariffa giornaliera per l’ingresso, tranne per i veicoli esentati come quelli elettrici o ibridi plug-in.

L’estensione dei termini di circolazione per i veicoli di trasporto merci inferiori alle 3,5 tonnellate N1 nelle Aree B e C di Milano fino al 2028 rappresenta un’importante decisione del Comune di Milano, mirata a bilanciare le esigenze operative delle aziende con gli obiettivi ambientali della città. Questa misura consente una transizione più graduale verso una mobilità sostenibile, riducendo l’impatto economico immediato sulle imprese e contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità urbana nel lungo termine.