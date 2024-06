CAMION

In Area B a Milano ingresso dal 16 giugno 2024 con rilevazione automatica delle giornate deroga anche per camion e veicoli trasporto merci

Area B Milano dal 16 giugno 2024, ingresso con la rilevazione automatica giornate deroga anche per i camion e i veicoli trasporto merci.

Per l’ingresso in Area B a Milano, dal 16 giugno 2024 viene semplificata la modalità di richiesta accesso con la nuova funzionalità rilevazione automatica giornate deroga anche per i camion e i veicoli trasporto merci.

Sono previste per l’ingresso in Area B a Milano 25 giornate annue per i residenti a Milano o aziende con sede operativa a Milano e 5 giornate per i residenti fuori Milano o aziende con sede operativa fuori Milano.

Dal 16 giugno 2024 viene semplificata la richiesta di ingresso delle giornate di accesso e circolazione nella ZTL Area B anche per i camion e veicoli in divieto secondo la regola di 25 giornate annue per i residenti a Milano o aziende con sede operativa a Milano e 5 giornate per i residenti fuori Milano o aziende con sede operativa fuori Milano.

Accesso automatico Area B Milano

Per semplificare le modalità di richiesta della deroga di accesso all’Area B di Milano, valida anche per i camion e i veicoli trasporto merci, è stata sviluppata la nuova funzionalità rilevazione automatica giornate deroga.

Per attivare la rilevazione automatica di ingresso all’Area B di Milano si deve utilizzare il servizio on line Area B, associando la targa del veicolo per il quale vuole attivare il servizio.

Quest’ultima attività, da effettuare una sola volta, è necessaria per avviare la rilevazione automatizzata dei transiti ed impostare il numero di giornate di accesso e circolazione in deroga utilizzabili.

Come chiedere l’accesso Area B Milano la prima volta:

accedere al sito Area B Milano a questa pagina mediante SPID/CIE/id azienda

registrare la targa del veicolo per cui è necessario chiedere la deroga mediante la funzionalità “Le tue Targhe”

chiedere il permesso mediante la funzionalità “Richiesta permessi” – “Rilevazione automatica giornate deroga” e seguendo le indicazioni a video.

Orari e divieti di accesso Area B Milano

Divieto di accesso per i veicoli maggiormente inquinanti Lunedì – Venerdì dalle 7:30 alle 19:30 escluso i festivi

Divieto di ingresso dei veicoli ingombranti, superiori a 12 metri Lunedì – Venerdì dalle 7:30 alle 19:30 escluso i festivi

Accesso controllato e monitoraggio dei i veicoli, categoria EX | e categoria EX Ill classe 1 ADR classificati come veicoli per trasporto esplosivi “in colli” Lunedì-Domenica – dalle 0:00 alle 24:00

Verifica il veicolo o il camion può accedere ad Area B ed Area C

Area B di Milano è la nuova zona a traffico limitato

Attiva dal 25 febbraio 2019, da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 19:30, esclusi i festivi

Cosa è Area B di Milano?

Area B di Milano coincide con gran parte del territorio della città di Milano, é una zona a traffico limitato con divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti oltre a quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che trasportano merci.

L’accesso, ove consentito, non é soggetto a pagamento.

Divieto di accesso e circolazione Area B Milano a camion e autobus privi di sistemi di segnalazione dell’angolo cieco

Per poter circolare in Area B il Comune di Milano ha introdotto l’obbligo per camion e autobus di installare sistemi di segnalazione acustica e/o visiva, e/o o tattile della presenza di pedoni e ciclisti nei cosiddetti “angoli ciechi”.

Dal 1° ottobre per poter circolare in Area B il Comune di Milano ha introdotto l’obbligo, per tutti i camion, autobus e furgoni (categorie M2, N2, M3, N3) di apporre gli adesivi di segnalazione visiva sulle fiancate e sul retro dei veicoli, al fine di allertare pedoni e ciclisti sulla pericolosità di affiancarsi in aree in cui il conducente non riesce a individuarli (angoli ciechi).

Sempre dal 1° ottobre 2023, per entrare, sarà obbligatorio per i camion (N3) e gli autobus (M3) installare sistemi di segnalazione acustica, visiva o tattile che allertino il conducente della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede.

Nel caso non si faccia in tempo a installare i sistemi di segnalazione entro i termini sopra indicati, sarà possibile circolare in Area B esibendo la documentazione che attesta l’acquisto e che dovrà essere conservata, per questo, a bordo del veicolo.

Dal 1° ottobre 2024, l’obbligo di installazione dei sistemi di segnalazione sarà esteso anche ai veicoli di categoria N2 e M2.

Sistemi di segnalazione camion obbligatori per il conducente

I sistemi di segnalazione per il conducente, obbligatori nell’Area B di Milano, rilevano la presenza di ciclisti e pedoni in prossimità del veicolo ed emettono segnali di allerta per stimolare la reazione tempestiva di chi è alla guida del mezzo.

Devono essere in grado di evidenziare eventuali problemi di attivazione, guasti e malfunzionamenti ed essere omologati e conformi alla normativa vigente.

Sistemi di segnalazione camion obbligatori per ciclisti e pedoni

Gli adesivi di segnalazione visiva, obbligatori nell’Area B di Milano, allertano i ciclisti e i pedoni sulla pericolosità di affiancarsi in aree (angoli ciechi) nelle quali il conducente non riesce a individuali e devono:

avere dimensioni non inferiori a 17 cm di larghezza x 25 cm di altezza

avere dimensioni non inferiori a 17 cm di larghezza x 25 cm di altezza

Le raccomandazioni sul posizionamento (ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 m da terra) tengono in considerazione le dimensioni e la forma dei veicoli:

veicoli a motore: 3 adesivi

2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro.

2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro. rimorchi: 3 adesivi

2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro

2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro semirimorchi: 3 adesivi

2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro

2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro autobus: 3 adesivi

2 sulle fiancate – destra e sinistra – e 1 sul lato posteriore destro.

Comunicazione adeguamento camion e veicoli trasporto merci per angolo cieco

È possibile comunicare l’adeguamento del veicolo utilizzando la funzionalità “Richiesta permessi” obbligatori Area B di Milano una volta effettuato il login.

L’Amministrazione Comunale comunicherà in seguito il termine a decorrere dal quale la comunicazione sarà condizione necessaria per circolare in deroga.

La procedura di comunicazione prevede il caricamento dei seguenti documenti in formato PDF:

Veicoli dotati di sistema di segnalazione

copia fronte/retro del libretto di circolazione

dichiarazione dell’installatore con l’indicazione di: marca e del modello del sistema di rilevamento installato, targa e numero di telaio del veicolo

Mezzi i cui proprietari sono in possesso di un contratto di acquisto del sistema

copia fronte/retro del libretto di circolazione

Copia datata e firmata del contratto di acquisto dei sistemi di segnalazione. (indicante numero di kit acquistati, marca e modello), da conservare anche a bordo del veicolo

Veicoli M2 e N2 dotati di adesivi di segnalazione visiva

Copia fronte retro del libretto di circolazione del veicolo

Copia fronte/retro della carta di identità in corso di validità del dichiarante

Copia fronte/retro del documento d’identità del delegato (in caso di delega)

Leggi anche Milano ingresso Area B e C fino al 2028 per veicoli trasporto merci inferiori alle 3,5 tonnellate