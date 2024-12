CAMION

Il servizio di pagamento pedaggi per i mezzi pesanti che migliora trasporti e logistica in Europa

auoNovità per i mezzi pesanti e per le imprese di autotrasporto, da gennaio si amplia il numero di paesi in Europa coperti dal servizio Telepass per il pagamento dei pedaggi in autostrada.

Telepass amplia il servizio di pagamento pedaggi autostradali per i mezzi pesanti, semplificando trasporti e logistica in Europa. Dal 1 gennaio 2025 copre anche la Danimarca, raggiungendo 17 paesi serviti con un sistema EETS completamente interoperabile, agevolando l’autotrasporto.

Pagamento pedaggi per mezzi pesanti Telepass

Telepass, azienda italiana nella mobilità integrata, amplia i servizi dedicati ai mezzi pesanti e continua a rafforzare la sua presenza in Europa. Dal 1° gennaio 2025, i mezzi pesanti equipaggiati con il dispositivo Telepass SAT potranno pagare il pedaggio su tutta la rete stradale e autostradale della Danimarca. Grazie alla certificazione EETS (European Electronic Tolling Service), Telepass diventa il primo e unico operatore accreditato a offrire un servizio completamente interoperabile in Danimarca, un vantaggio significativo per il settore dei trasporti e della logistica internazionale.

Pedaggi autostrada mezzi pesanti: 17 paesi europei collegati

Con l’estensione alla Danimarca, il servizio di pagamento del pedaggio offerto da Telepass per i mezzi pesanti raggiunge 17 paesi europei:

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Francia

Germania

Italia

Norvegia

Polonia

Portogallo

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Svizzera

Ungheria

Danimarca (dal 1° gennaio 2025)

La copertura danese si estende su 10.900 km di rete stradale e autostradale, con una previsione di ampliamento a 75.000 km entro il 2028, facilitando il lavoro degli operatori dell’autotrasporto e migliorando l’efficienza della logistica.

Gestione pedaggi autostradali per i mezzi pesanti

Grazie alla sua esperienza e alle continue innovazioni, Telepass offre un servizio unico in Europa:

Interoperabilità completa: un solo dispositivo per il pagamento del pedaggio in 17 paesi europei, ottimizzando i trasporti internazionali. Copertura estesa: oltre 195.000 km di strade e autostrade. Facilità di gestione: una fattura unica per tutti i pedaggi dei mezzi pesanti. Innovazione tecnologica: dispositivi satellitari avanzati (Telepass SAT K1 e Arianna 2). Servizi aggiuntivi: in paesi come Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Croazia, Telepass offre ulteriori vantaggi, come il pagamento della sosta nei parcheggi convenzionati dedicati all’autotrasporto.

Telepass rafforza trasporti e logistica europea

“Con l’ingresso in Danimarca, Telepass si conferma il primo e unico operatore EETS accreditato nel Paese, così come siamo stati i primi in Germania, Polonia e Slovenia,” afferma Francesco Maria Cenci, Head of Italy & EU Tolling di Telepass. “Il nostro obiettivo è semplificare la mobilità, l’autotrasporto e il trasporto merci in Europa, offrendo soluzioni integrate che facilitano i passaggi tra più Paesi attraverso un unico dispositivo, ottimizzando così la logistica internazionale.”

Servizio EETS in Danimarca: come funziona

Il sistema EETS reso possibile da Telepass è frutto della collaborazione con Sund & Bælt, l’autorità danese responsabile della gestione dei trasporti. I veicoli pesanti equipaggiati con Telepass SAT K1 o Arianna 2 potranno pagare il pedaggio con un’unica fattura mensile, semplificando così la gestione logistica per le aziende di autotrasporto.

Il servizio è attivabile tramite i partner commerciali Telepass presenti in Europa.

presenti in Europa. I dispositivi Telepass SAT sono già disponibili per la commercializzazione presso i Sales Partner autorizzati.

Dal 1° gennaio 2025, la Danimarca entra nella lista dei paesi coperti dal servizio Telepass per il pagamento dei pedaggi autostradali dedicati ai mezzi pesanti. Un passo significativo che semplifica la vita agli autotrasportatori ottimizza i trasporti e rafforza l’integrazione delle infrastrutture europee. Telepass si conferma così il player di riferimento per la mobilità, i trasporti e la logistica, grazie a soluzioni innovative e interoperabili.

