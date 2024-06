CAMION

I camion Hyundai XCIENT Fuel Cell hanno raggiunto un risultato straordinario.

Una flotta in uso in Svizzera ha recentemente toccato il traguardo dei 10 milioni di km percorsi, i camion Hyundai XCIENT Fuel Cell hanno dimostrato così un’affidabilità straordinaria sul lungo periodo.

La tecnologia a idrogeno consente di abbattere enormemente le emissioni di CO2.

La flotta di camion Hyundai a idrogeno, composta da 48 unità, è attiva in Svizzera a partire dal mese di ottobre 2020.

Gli XCIENT Fuel Cell sono alimentati da due sistemi a celle a combustibile da 90 kW ciascuno per un totale di 180 kW di potenza) e da un motore elettrico da 350 kW, per un’autonomia di oltre 400 km.

Rispetto a una flotta di camion diesel convenzionali, su di una distanza cumulativa di 10 milioni di km, gli XCIENT Fuel Cell offrono una significativa riduzione delle emissioni: circa 6.300 tonnellate di CO2.

La flotta a idrogeno operativa in Svizzera, utilizza esclusivamente “idrogeno verde”.

Alimentazione che consente di non generare emissioni di CO2 durante il processo di produzione.

Un traguardo importante nella creazione di una catena del valore dell’idrogeno ecocompatibile in Europa.

Hyundai XCIENT Fuel Cell: tecnologia a idrogeno

Attraverso l’analisi dei dati ricavati dai camion a idrogeno, consumo e prestazioni delle celle a combustibile, Hyundai intende migliorare la tecnologia a idrogeno e applicarla a vari tipi di veicoli.

In occasione del CES 2024, la Hyundai ha annunciato la trasformazione di HTWO.

Dal solo sistema a celle a combustibile a idrogeno dell’azienda in un vero e proprio brand dedicato a sviluppare l’intera catena del valore dell’idrogeno.

L’obiettivo è quello di eseguire varie attività sull’idrogeno, ovvero:

produzione

stoccaggio

trasporto

utilizzo.

Il Marchio automobilistico coreano ha presentato la sua visione sull’idrogeno in occasione dell’Advanced Clean Transportation Expo 2024.

Il progetto Hyundai NorCal Zero ha coinvolto 30 camion XCIENT Fuel Cell in California per il trasporto di container merci e veicoli.

I camion a idrogeno della Hyundai sono già stati impiegati in 10 paesi: Stati Uniti, Svizzera, Germania, Francia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Corea, Israele, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti.