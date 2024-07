CAMION

Ford Trucks Italia Paolo Starace è il nuovo amministratore delegato con effetto immediato. Lorenzo Boghich ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di Amministratore Delegato. Al suo posto, Paolo Starace è stato nominato nuovo Amministratore Delegato.

Negli ultimi due anni, Lorenzo Boghich ha guidato Ford Trucks Italia contribuendo in maniera significante alla crescita dell’azienda. Sotto la sua direzione ha conseguito importanti traguardi, tra cui gli oltre 2.000 veicoli circolanti in Italia e il potenziamento della rete di concessionari di vendita e assistenza su tutto il territorio nazionale. L’intero gruppo societario e il team ringrazia sentitamente Lorenzo per il suo operato e l’impegno profuso.

In ingresso, il nuovo Amministratore Delegato di Ford Trucks Italia Paolo Starace porta con sé una consolidata esperienza decennale nel settore e una comprovata capacità di leadership che lo consacrano punto di riferimento del settore. Paolo Starace ha ricoperto posizioni di rilievo dimostrando una notevole abilità nel guidare team e progetti complessi, ottenendo risultati eccellenti.

Ford Trucks Italia, l’ottava sorella del settore dei veicoli industriali, è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con un cambio di leadership. L’azienda annuncia l’avvicendamento ai vertici nel ruolo dell’Amministratore Delegato, segnando un momento cruciale per il futuro del marchio in Italia.

Le parole di Paolo Starace nuovo Amministratore Delegato di Ford Trucks Italia

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Ford Trucks Italia, in un momento storico di grande fermento tecnologico per il settore e in un contesto di mercato altamente sfidante. Sono fortemente motivato e fiducioso di poter fornire un significativo contributo alla crescita del marchio, mettendo a denominatore comune la mia pluriennale esperienza. Ringrazio il Consiglio di Amministrazione e la compagine societaria per la fiducia riposta in me e sono impaziente di iniziare a lavorare con un team di professionisti con il quale affrontare le sfide future”, ha commentato Paolo Starace.

Il futuro

Con la nuova leadership, Ford Trucks Italia è determinata a continuare il suo percorso di innovazione e crescita. Rafforzando la propria posizione nel mercato di riferimento e continuando a fornire soluzioni di trasporto a valore aggiunto ai suoi clienti e partner. Paolo Starace, nuovo Amministratore Delegato, è pronto a guidare l’azienda verso nuove sfide e successi. Consolidando la presenza del marchio in Italia e contribuendo al suo sviluppo sostenibile e tecnologicamente avanzato.

Il passaggio di testimone rappresenta non solo un cambio ai vertici, ma l’inizio di una nuova era di leadership e innovazione sotto la guida esperta di Paolo Starace.

