CAMION

Divieti di circolazione camion e mezzi pesanti in Puglia dall’11 giugno 2024 al 15 giugno 2024 per il Vertice G7.

Dal 13 al 15 giugno 2024, in Fasano (BR) presso Borgo Egnazia, nell’ambito del periodo di Presidenza Italiana del G7, avrà luogo il vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi aderenti.

In funzione del Vertice G7 si è reso necessario predisporre ordinanze prefettizie con divieti temporanei di transito per i camion e i mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate e per quelli che trasportano merci pericolose (ad esempio, armi, munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti, nonché gas tossici) su alcune tratte stradali comprese nelle province di Bari, Brindisi e Taranto.

I divieti di circolazione per i camion sono stabiliti dai Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica delle Prefetture territorialmente interessate dall’evento e della riunione interprovinciale del Comitato per la Viabilità, al fine di garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Strade principali interessate dal divieto di transito camion e mezzi pesanti per il G7 in Puglia

Ad essere interessata dai divieti di transito per camion e mezzi pesanti e/o che trasportano merci pericolose sarà, principalmente, la S.S. 16 e la sua prosecuzione con la dicitura di S.S. 379, in ambedue le direzioni , nel tratto che congiunge Bari a Brindisi (a partire dal km 792+000 della S.S. 16, in territorio di Bari, fino al Km 51+200 della S.S. 379, in territorio di Brindisi), dalle ore 7:00 di martedì, 11 giugno 2024, fino alle ore 24:00 di sabato, 15 giugno 2024.

Sono inoltre previsti divieti temporanei alla circolazione dei camion e mezzi mezzi pesanti e/o che trasportano merci pericolose della S.S. 172 , della S.S. 172dir , della S.S. 7 , della S.S. 613 (dal Comune di Torchiarolo fino alle porte di Brindisi), della S.S. 16var (Tangenziale di Brindisi), della S.P. 66 , S.P. 72 , S.P.80 (da distributore carburanti Q8 con indicazioni S.S. 7 (percorrenza di Km 8.1) sino ad immissione per Brindisi della SS7 al km 661+400), S.P. 83 (direzione Grottaglie, uscita dall’aeroporto, svolta a destra fino al semaforo di Via Partigiani Caduti – percorrenza di 3,2 Km – e direzione Monteiasi, uscendo dall’Aeroporto svoltare a sinistra (percorrenza di 4,7 km) sino ad intersecazione S.P.80) e Via Partigiani Caduti a Grottaglie (svoltare su rampa di immissione alla S.S. 7 direzione Brindisi – percorrenza 700 metri-) secondo il seguente calendario:

Divieti di circolazione camion e mezzi pesanti in Puglia dall’ 11 al 15 giugno 2024

11 giugno 2024 – Divieti di circolazione camion

Chiusura dalle ore 7:00 di martedì, 11 giugno 2024, fino alle ore 24:00 di sabato, 15 giugno 2024

S.S. 16 e la sua prosecuzione con la dicitura di S.S. 379, in ambedue le direzioni , nel tratto che congiunge Bari a Brindisi (a partire dal km 792+000 della S.S. 16, in territorio di Bari, fino al Km 51+200 della S.S. 379, in territorio di Brindisi), dalle ore 7:00 di martedì, 11 giugno 2024, fino alle ore 24:00 di sabato, 15 giugno 2024.

12 giugno 2024 – Divieti di circolazione camion

Chiusura temporanea dalle ore 20:00 del 12 giugno 2024 alle ore 3:00 del 13/06/2024 S.P. 80 (nei tratti sopra indicati) S.P. 83 (nei tratti sopra indicati) Via Partigiani Caduti a Grottaglie (nel tratto sopra indicato)

del 12 giugno 2024 alle ore 3:00 del 13/06/2024

Chiusura temporanea dalle ore 20:00 del 12 giugno 2024 alle ore 03:00 del 13 giugno 2024. S.P. 80 (nei tratti sopra indicati) S.S. 7 (dal km 654+700 fino alle porte di Brindisi in entrambe le direzioni di marcia) S.S. 613 (nel tratto sopra indicato in entrambe le direzioni) S.S. 16VAR (nel tratto sopra indicato in entrambe le direzioni)



13 giugno 2024 – Divieti di circolazione camion

Chiusura temporanea dalle ore 8:00 alle ore 14:00 S.S. 7 (dal km 654+700 fino alle porte di Brindisi in direzione Brindisi)



Chiusura temporanea dalle ore 17:00 alle ore 24:00 S.S. 7 (da Brindisi fino al km 654+700 in direzione Taranto) S.S. 613 (nel tratto sopra indicato in direzione Brindisi) S.S. 16VAR (nel tratto sopra indicato in direzione Brindisi)



Chiusura temporanea ai medesimi orari previsti per la S.S. 7 in territorio della provincia di Taranto S.P. 80 (nei tratti sopra indicati) S.P. 83 (nei tratti sopra indicati) Via Partigiani Caduti a Grottaglie (nel tratto sopra indicato)



14 giugno 2024 – Divieti di circolazione camion

Chiusura temporanea dalle ore 6:00 alle ore 18:00 S.S. 172 S.S. 172 dir S.P. 66 S.P. 72

Chiusura temporanea dalle ore 08:00 alle ore 13:00 S.S. 7 (dal km 654+700 fino alle porte di Brindisi in direzione Brindisi)



Chiusura temporanea dalle ore 16:00 del 14 giugno 2024 alle ore 03:00 del 15 giugno 2024 S.S. 7 (dal km 661+400 fino alle porte di Brindisi in entrambe le direzioni di marcia) S.S. 613 (nel tratto sopra indicato in entrambe le direzioni) S.S. 16VAR (nel tratto sopra indicato in entrambe le direzioni)



Chiusura temporanea ai medesimi orari previsti per la S.S. 7 in territorio della provincia di Taranto S.P. 80 (nei tratti sopra indicati) S.P. 83 (nei tratti sopra indicati) Via Partigiani Caduti a Grottaglie (nel tratto sopra indicato)



15 giugno 2024 – Divieti di circolazione camion

Chiusura temporanea dalle ore 10:00 alle ore 24:00S.S. 7 (dalle porte di Brindisi sino al km 661+400 in direzione Taranto) S.S. 613 (nel tratto sopra indicato in direzione Brindisi) S.S. 16VAR (nel tratto sopra indicato in direzione Brindisi)



Chiusura temporanea ai medesimi orari previsti per la S.S. 7 in territorio della provincia di Taranto S.P. 80 (nei tratti sopra indicati) S.P. 83 (nei tratti sopra indicati) Via Partigiani Caduti a Grottaglie (nel tratto sopra indicato)



I camion e i mezzi pesanti interessati dai divieti riportati, per spostarsi nel tratto da Bari a Lecce, e viceversa, potranno percorrere, in alternativa, la A14, nel tratto tra Bari e Taranto, e proseguire per Lecce, attraverso le S.S. 7, 16 var e 613 durante le fasce orarie non interdette alla circolazione, preferibilmente nelle fasce orarie notturne, o, alternativamente, attraversando la S.S. 7ter.

Su tutte le arterie stradali della provincia di Brindisi divieti di circolazione di tutti i camion e mezzi pesanti che trasportano merci pericolose dalle ore 7:00 di martedì, 11 giugno 2024, alle ore 24:00 di sabato, 15 giugno 2024.

I divieti non trovano applicazione per i veicoli adibiti al trasporto di gas liquido per l’approvvigionamento delle strutture ospedaliere e/o per finalità sanitarie, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità e la destinazione d’uso

Per informazioni e aggiornamenti si consiglia di consultare i canali della Prefettura. Comunicato stampa ufficiale.