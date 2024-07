CAMION

Autostrade Alto Adriatico comunica le previsioni traffico per il fine settimana del 6 e 7 luglio 2024 con code, rallentamenti e blocco dei mezzi pesanti.

Le previsioni traffico del primo fine settimana di luglio segnano un deciso incremento del traffico sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Questo per effetto anche dell’avvio dei saldi e della visita di Papa Francesco a Trieste.

La circolazione dei camion e dei mezzi pesanti sarà vietata in tutto il territorio nazionale sabato 06 luglio dalle ore 08,00 alle ore 16,00 e domenica 07 luglio dalle ore 07,00 alle ore 22,00.

Rispetto a sabato 29 giugno, quando sono stati registrati 172 mila transiti, per sabato 06 luglio le previsioni annunciano il passaggio di quasi 190 mila mezzi.

Sull’autostrada A4 in direzione Trieste sia al mattino sia al pomeriggio le previsioni del traffico danno una giornata da bollino rosso (traffico intenso). Al mattino in A28 (direzione Portogruaro) e in A4 in direzione Venezia per tutta la giornata si avrà traffico sostenuto (bollino giallo)

I caselli che saranno più “sotto pressione” saranno la barriera di Trieste Lisert e Latisana (complessivamente quasi 40 mila transiti). San Donà (12 mila) e Villesse (11 mila). Oltre alle forze in campo di Autostrade Alto Adriatico ulteriormente implementate, in particolare all’esazione, ausilio dei “piazzalisti” (assistenti all’utenza nei piazzali) posizionati ai caselli di Lisert, Villesse, Latisana, San Donà e San Stino.

Le previsioni traffico per la giornata di domenica 7 luglio sono caratterizzate dal bollino giallo con una previsione di quasi 170 mila transiti. Code a tratti e rallentamenti potrebbero verificarsi in A4 in entrambe le direzioni sia al mattino sia al pomeriggio per i rientri dalle località balneari. In A28 (direzione Portogruaro) in particolare la sera per il rientro dalla montagna.

A questo riguardo sulla A28 fino alle ore 24,00 di domenica rimarrà chiuso alla circolazione il tratto Porcia – Sacile Est della A28 in direzione Conegliano tra le chilometriche 25+940 e 28+500, con l’istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta e la chiusura delle rampe in entrata e in uscita dello svincolo di Fontanafredda in direzione Conegliano.

Pertanto chi proviene da Portogruaro non potrà uscire a Fontanafredda. Chi proviene da Fontanafredda (o aree ad essa limitrofe) e vuole immettersi in A28 in direzione Conegliano dovrà utilizzare lo svincolo di Sacile Est.

Per ogni informazione sulle previsioni traffico in tempo reale è possibile consultare il sito www.infoviaggiando.it, la app infoviaggiando e chiamare il numero verde 800996099.

