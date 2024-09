CAMION

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo check point per il controllo dei mezzi pesanti sull’Autostrada A22 del Brennero. La struttura, situata sull’autostrada del Brennero A22 a Vipiteno, sarà un punto di ispezione avanzato per i mezzi pesanti, come i camion e gli altri veicoli commerciali in transito lungo uno dei principali corridoi di traffico europei.

Il centro sarà completato entro la fine del 2024 e dovrebbe entrare in piena operatività nell’estate del 2025.

Nuovo check point per il controllo dei mezzi pesanti al Brennero

Il nuovo check point per il controllo dei mezzi pesanti e dei camion è concepito per migliorare la sicurezza stradale e monitorare la compatibilità ambientale dei veicoli.

I controlli dei camion verranno effettuati da squadre della motorizzazione civile, della polizia stradale e della guardia di finanza. Verranno ispezionati i mezzi pesanti, come i camion, per verificare il rispetto delle normative riguardanti il carico, l’efficienza dei sistemi frenanti e l’integrità delle apparecchiature di bordo.

Tecnologia avanzata di controllo mezzi pesanti al check point del Brennero Autostrada A22

Il check point per il controllo dei mezzi pesanti e dei camion dell’autostrada Brennero A22 sarà dotato di tecnologie avanzate. Come spiegato dal direttore tecnico generale dell’Autostrada del Brennero, Carlo Costa, il centro utilizzerà telecamere a infrarossi, bilance per il controllo del peso dei mezzi pesanti e apparecchiature diagnostiche per individuare eventuali manomissioni sui camion. Questi strumenti di ultima generazione consentiranno ispezioni più dettagliate e miglioreranno la sicurezza su una delle arterie più trafficate d’Europa.

Controlli dei camion e conformità delle normative autostrada Brennero A22

Durante un sopralluogo presso il cantiere del nuovo check point per il controllo dei mezzi pesanti, il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e l’assessore alla mobilità, Daniel Alfreider, hanno ribadito l’importanza del progetto per il controllo dei mezzi pesanti che attraversano la Brennero Autostrada A22. Il centro verificherà la conformità dei veicoli, assicurandosi che i camion non superino il peso massimo consentito e che i loro sistemi di sicurezza siano pienamente funzionanti.

Corridoio verde del Brennero e riduzione del traffico di mezzi pesanti

Il nuovo check point per il controllo dei mezzi pesanti rientra nel progetto del corridoio verde del Brennero. E’ mirato a ridurre le emissioni di CO2 e il traffico di camion lungo la Brennero Autostrada A22. L’assessore Alfreider ha sottolineato come questa infrastruttura sia essenziale. Serve per monitorare e valutare l’efficacia delle misure per limitare l’impatto ambientale dei mezzi pesanti e dei veicoli commerciali in transito.

Data di apertura del nuovo check point per mezzi pesanti al Brennero

Il completamento del check point per il controllo dei mezzi pesanti è previsto per la fine del 2024. Entro la primavera del 2025 saranno ultimati i lavori di allestimento delle sale prova e degli spazi tecnici. Secondo Diego Cattoni, amministratore delegato di Autostrada del Brennero, questo nuovo centro contribuirà a migliorare la sicurezza dei camion e degli altri mezzi pesanti. E tutti i mezzi che utilizzano la Brennero Autostrada A22, rafforzando così le infrastrutture stradali per garantire un traffico più sicuro e sostenibile.

