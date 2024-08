CAMION

Elenco delle aree di sosta e parcheggio per mezzi pesanti e camion per sosta e riposo degli autotrasportatori

Ecco l’elenco delle aree di sosta e parcheggio per i mezzi pesanti e i camion sull’Autostrada A22 Brennero.

Per gli autotrasportatori e i camionisti che percorrono l’Autostrada del Brennero (A22), la disponibilità di aree di sosta sicure e ben attrezzate è fondamentale. L’Autostrada del Brennero si dedica da anni al miglioramento e potenziamento delle aree di sosta per mezzi pesanti, rispettando le normative europee che impongono periodi di riposo regolari per garantire la sicurezza stradale (Reg. CE 561/2006).

Posto che tutte le aree di servizio lungo l’sull’Autostrada A22 del Brennero consentono la sosta dei mezzi pesanti e l’utilizzo dei servizi oil e non oil, Autostrada del Brennero offre diverse tipologie di aree di sosta specificatamente dedicate ai camion e ai mezzi pesanti per consentire ai camionisti di rispettare orari di sosta e riposo.

La Società che gestisce l’Autostrada A22 del Brennero è impegnata da anni nello sviluppo, potenziamento e riqualificazione di tali aree. Una parte di esse sono ubicate all’interno delle aree di servizio (Paganella est, Paganella ovest, Campogalliano ovest), una si trova all’interno dell’area museale Plessi Museum ed un’altra, (ex dogana ovest), è collocata poco distante, mentre le altre 5 (Autoporto Sadobre, Brennero Casa Lupo, Firmian, Trento nord Interporto, Rovereto sud) sono aree pensate per fornire servizi specifici e differenziati ai conducenti dei mezzi pesanti e ai loro veicoli. Tra questi si segnalano i servizi alla persona (servizi igienici, docce, ristorazione, punto ristoro provvisto di distributori automatici, servizio lavanderia), al mezzo (rifornimento, de-icing, colonnine per il mantenimento del ciclo del freddo), di sicurezza (illuminazione, videosorveglianza), informativi e telematici (infotraffico, meteo, criticità su appositi monitor) e di assistenza (bancomat).

Aree sosta e parcheggio per mezzi pesanti e camion al Brennero

km 1+300 Autostrada A22 Brennero

Plessi Museum – Passo del Brennero – raggiungibile dalla carreggiata NORD o dalla viabilità ordinaria, accessibile da chi viaggia verso SUD tramite sottopasso pedonale

SERVIZI: bar, prodotti tipici, servizi igienici, museo

1+300 km Autostrada A22 Brennero

area ex dogana ovest – parcheggio raggiungibile dalla carreggiata SUD

SERVIZI: bar, prodotti tipici, servizi igienici, museo

km 1+800 Autostrada A22 Brennero

BRENNERO Casa Lupo – parcheggio raggiungibile dalla carreggiata SUD, o dalla viabilità ordinaria

SERVIZI: servizi igienici, docce

km 15+700 Autostrada A22 Brennero

AUTOPORTO SADOBRE – parcheggio raggiungibile sia dalla carreggiata NORD che SUD

SERVIZI: bar, ristorante, servizi igienici, docce, lavanderia, market, bancomat, rifornimento carburanti (benzina, gasolio, GNL/bioGNL e GNC), hotel e impianto di de-icing – colonnine elettriche per camion frigo

km 85+327 Autostrada A22 Brennero

BOLZANO SUD Firmian – parcheggio adiacente alla stazione autostradale di Bolzano Sud

SERVIZI: servizi igienici e impianto di produzione e distribuzione di idrogeno

km 131+739 Autostrada A22 Brennero

TRENTO NORD Interporto – parcheggio adiacente alla stazione autostradale di Trento nord

SERVIZI: servizi igienici, area ristoro (distrubutori automatici) colonnine elettriche per camion frigo

km 166+739 Autostrada A22 Brennero

ROVERETO SUD – parcheggio adiacente alla stazione autostradale di Rovereto sud

con uscita mezzi obbligatoria in autostrada con direzione nord o sud

SERVIZI: area ristoro (distributori automatici, area relax) servizi igienici, docce, lavanderia – colonnine elettriche per camion frigo

Aree sosta mezzi pesanti e camion nelle aree di servizio Brennero

km 129+913 Autostrada A22 Brennero

PAGANELLA EST – parcheggio raggiungibile dalla carreggiata NORD

SERVIZI: servizi igienici, docce, bar, market, prodotti tipici, rifornimento carburanti (benzina, gasolio, metano e GPL)

km 129+000 Autostrada A22 Brennero

PAGANELLA OVEST – parcheggio raggiungibile dalla carreggiata SUD

SERVIZI: servizi igienici, docce, bar, ristorante, market, prodotti tipici, area relax, internet (nel locale ristoro) lavanderia, rifornimento carburanti (benzina, gasolio, metano e GPL), area pic nic

km 309+076 Autostrada A22 Brennero

CAMPOGALLIANO OVEST – parcheggio raggiungibile dalla carreggiata SUD

SERVIZI: servizi igienici. docce., bar, ristorante, market, prodotti tipici, internet (nel locale ristoro), lavanderia, rifornimento carburanti (benzina, gasolio, metano e GPL), area pic nic

Servizi aggiuntivi:

LAVANDERIA presso l’area di Rovereto Sud Autostrada A22 Brennero a Rovereto Sud (TN)

E attivo presso l’area di sosta mezzi pesanti di Rovereto Sud un servizio di lavanderia che mette a disposizione degli utenti 3 lavatrici e 3 asciugatrici, posizionate, in un’area dedicata, nello stesso fabbricato che ospita i servizi igienici.

Il lavaggio ricomprende automaticamente: detersivo ammorbidente e disinfettante.

L’utente può procedere al pagamento mediante contante (con pagamento in euro sia tramite banconote che monete, con erogazione del resto), bancomat (con digitazione del PIN code) o carta di credito.

L’utente può selezionare due tariffe:

– una per il lavaggio, che ricomprenda anche il costo di detergente, ammorbidente e disinfettante.

– una per l’asciugatura degli indumenti.

In caso di necessità il personale è presente h24.

COLONNINE ELETTRICHE TIR Autostrada A22 Brennero Rovereto Sud

Si tratta di colonnine elettriche che alimentano i generatori dei veicoli a temperatura controllata che trasportano prodotti surgelati, freddi, o a temperatura ambiente. Esse rappresentano un’alternativa sostenibile all’avvio dei generatori diesel durante le soste. Ognuna di esse è dotata di due punti di alimentazione/connessione.

Dove sono

Le colonnine per il mantenimento del ciclo del freddo sono presenti presso l’Autoporto Sadobre di Vipiteno, l’Interporto di Trento nord e l’area di sosta per mezzi pesanti di Rovereto Sud.

Per info

CAU-Centro Assistenza Utenti A22: 800 279940

Nomad Power – +31 (0)85012781

DE-ICING presso l’Autoporto Sadobre Autostrada A22 Brennero

Rimuove neve e ghiaccio dai tetti dei mezzi pesanti.

Dove: autoporto Sadobre a Campo di Trens (Vipiteno).

Funzionamento: è un sistema automatico che utilizza tre diversi portali. Il primo rompe la neve e il ghiaccio con delle eliche mentre delle turbine gettano gli accumuli a dieci metri di distanza. Il secondo rimuove lo strato rimanente di neve o di ghiaccio con getti d’acqua calda ad alta pressione che non danneggiano la superficie del mezzo. Il terzo asciuga la superficie del veicolo tramite una lama d’aria per prevenire la formazione di nuovo ghiaccio.

Operatività: è sufficiente premere un pulsante ed avanzare con il mezzo ad una velocità massima di 5-7 km/h.

Altezza massima del mezzo: 4 metri.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulle aree di sosta e sui servizi disponibili, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Autostrada del Brennero o contattare direttamente le singole aree di servizio.

